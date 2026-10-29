NewTuscia – CAPRAROLA – Una storia ambientata tra le vie del paese, un ricordo legato al territorio, una vicenda di fantasia che prende forma in un luogo reale. Sono tante le possibilità per partecipare a “RaccontiAmo Caprarola – Edizione 2027”, terza edizione del premio letterario “Egidio Storelli”, promosso dalla Biblioteca comunale in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche di Caprarola, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della casa editrice La Caravella.

Il concorso, dedicato alla memoria di Egidio Storelli, volontario della Biblioteca, aprirà ufficialmente il 1° novembre 2026. Al centro delle opere dovranno esserci Caprarola e il suo territorio, da raccontare attraverso la storia, l’esperienza personale o l’immaginazione. Sono ammesse le diverse forme della narrazione breve, dal racconto al memoir, fino al diario.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che avranno compiuto 18 anni alla data di apertura del concorso. Ogni autore potrà presentare una sola opera inedita, scritta in italiano, con la possibilità di inserire brevi frasi e dialoghi in dialetto caprolatto. La lunghezza massima è di 30.000 battute, spazi inclusi.

Gli elaborati dovranno arrivare entro la mezzanotte del 14 febbraio 2027, esclusivamente in formato Word, all’indirizzo redazione@lacaravellaeditrice.it. Alla mail andranno allegati la scheda di partecipazione compilata e firmata e la ricevuta del versamento della quota di iscrizione di 10 euro, da effettuare tramite bonifico secondo le indicazioni del regolamento. Per garantire la valutazione anonima, i racconti non dovranno essere firmati né contenere segni di riconoscimento.

La commissione giudicatrice selezionerà fino a quindici finalisti, i cui racconti saranno raccolti nell’antologia RaccontiAmo Caprarola – Edizione 2027. Ai primi tre classificati saranno assegnate una targa e una copia della pubblicazione; gli altri finalisti, quarti a pari merito, riceveranno una pergamena e una copia dell’antologia.

La cerimonia di premiazione è prevista nella seconda metà di maggio. Data, luogo e orario saranno comunicati entro il 26 aprile 2027.

Il premio prosegue il lavoro dei volontari della Biblioteca e del Centro Studi e Ricerche per raccogliere e far circolare storie legate a Caprarola, accogliendo sia la memoria di chi la conosce sia lo sguardo di chi sceglie di farne lo scenario di un racconto.

Il regolamento e la scheda di partecipazione sono disponibili sui siti www.csr-caprarola.it, www.bibliotecadicaprarola.it e www.lacaravellaeditrice.it. Per informazioni è possibile contattare La Caravella Editrice al 328 4241549, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.