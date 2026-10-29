NewTuscia – VITERBO – Halloween in centro. L’associazione “D.E. Events” torna in piazza con l’evento di Halloween al centro storico di Viterbo, interessando il Corso fino a Piazza delle Erbe e Piazza del Plebiscito. Una serata da brividi con un programma che offre intrattenimento a tema in tutte le declinazioni: musica, danza, performance per una notte di allegria e paura nella tradizione più autentica di Halloween. Eventi per tutti, bambini, ragazzi, famiglie. A piazza del Comune e a piazza delle Erbe intrattenimento con una selezione musicale a tema Halloween, mentre due clown itineranti, trampolieri e un mago del fuoco non mancheranno di stupire il pubblico.

Previsto anche uno spettacolo di danza a tema zombie con un gruppo di ballerini. Il “Dolcetto o Scherzetto” è pronto a fare da filo conduttore ai vari appuntamenti con le attività commerciali aderenti che accoglieranno i bambini durante il percorso. Previsto anche il concorso della maschera più bella e uno fotografico dedicato alle maschere e ai costumi di Halloween. Gran finale di serata dalle 20 con la parata dei mostri.