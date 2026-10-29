NewTuscia – ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito delle quotidiane funzioni di polizia economico-finanziaria e di controllo economico del territorio, hanno eseguito mirati interventi sul litorale nord e nell’area dei Castelli Romani, finalizzati al contrasto della contraffazione dei marchi registrati e della commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza vigenti.

Sul litorale nord, le Fiamme Gialle della Compagnia di Ladispoli, nel corso dell’ispezione presso un grande magazzino, hanno individuato circa 54 mila articoli esposti per la vendita – principalmente giocattoli, addobbi per Halloween, accessori per la casa e ferramenta – privi delle informazioni obbligatorie, delle avvertenze d’uso e delle traduzioni in lingua italiana.

Si tratta di indicazioni essenziali per tutelare i consumatori, in particolare i bambini, da potenziali rischi. L’intera merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e al legale rappresentante della società sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di circa 4.000 euro.

Nell’area dei Castelli Romani, i militari dei Gruppi di Frascati e Guidonia Montecelio hanno controllato due esercizi commerciali, sequestrando 1.254 articoli – tra maschere, decorazioni, costumi, trucchi a tema Halloween e materiale elettrico – risultati non conformi alle prescrizioni del Codice del Consumo.

Nello stesso contesto, i Finanzieri hanno sequestrato 6.689 articoli, tra cui carte da gioco della nota serie “Pokémon”, ritenuti contraffatti e 42.772 accessori per tabacchi da fumo posti in vendita senza la prescritta autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e 33.101 articoli pirotecnici, per oltre 17,7 kg di massa attiva, stoccati in violazione delle norme antincendio.

I titolari delle due attività sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione, oltre a ricevere contestazioni amministrative che prevedono sanzioni fino a 35.000 euro.

Gli interventi testimoniano il presidio continuativo esercitato dalla Guardia di Finanza sulla legalità dei mercati, quale unica forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria.

Attraverso il controllo economico del territorio e l’integrazione delle proprie competenze specialistiche, il Corpo contrasta la contraffazione e la commercializzazione di prodotti irregolari, tutelando insieme i consumatori e le imprese che operano nel rispetto delle regole.

Un’azione che assume particolare rilievo nei periodi di maggiore domanda, quando la diffusione di merci non conformi può esporre a rischi soprattutto i più piccoli e favorire gli operatori che traggono un indebito vantaggio dall’inosservanza degli obblighi di legge.

Si rappresenta che i procedimenti penali versano nella fase delle indagini preliminari e che, in conformità al principio di presunzione di innocenza, la responsabilità penale degli indagati potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna.