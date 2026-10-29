In attesa dell’arrivo di Pietrangelo Buttafuoco a Viterbo il 30 ottobre ne parliamo a quattro voci con artisti e curatori viterbesi presenti all’ultima edizione

Gioia Pica

NewTuscia – VENEZIA – La 61ª Biennale d’Arte di Venezia si avvia alla conclusione. Nonostante l’altissimo livello qualitativo degli artisti in mostra, questa edizione corre il rischio di passare alla storia per i lutti e le pesanti dinamiche geo-politiche che l’hanno attraversata più che per le opere esposte. Tra i momenti più critici si ricorda la decisione della giuria internazionale di dimettersi in massa, scaturita dalle forti tensioni legate alla partecipazione dei padiglioni di Israele e della Russia.

La prevista visita a Viterbo di Pietrangelo Buttafuoco (Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia), in occasione del lancio del suo nuovo romanzo, diventa lo sfondo ideale per aprire un dibattito culturale.

Per fare il punto su questa complessa edizione, abbiamo raccolto il punto di vista di quattro personalità di spicco del panorama artistico della Tuscia che hanno vissuto da vicino l’esperienza veneziana della 61 edizione.

Tommaso Cascella, romano di nascita, ma residente e attivo da lungo tempo a Bomarzo, è uno dei principali protagonisti della scena artistica nazionale e internazionale, già ospite di precedenti edizioni della Biennale, in questa edizione è presente con un’opera di piccole dimensioni nella meravigliosa cornice dell’Isola di San Servolo, al debutto assoluto del padiglione della Repubblica della Nuova Guinea.

Antonio Arévalo, storico punto di riferimento per il panorama culturale del territorio, vanta una carriera internazionale, avendo già curato nel 2001 il primo padiglione del Cile alla Biennale.

In questa edizione firma la cura dell’artista veneziano Silvano Rubino, esposto attraverso la serie Viaggi paralleli presso il padiglione della Georgia (Palazzo Querini).

Giovanna Scappucci, cofondatrice dell’Accademia delle Belle Arti di Viterbo e da sempre voce indipendente, ha ospitato nel campiello della sua dimora veneziana sulla suggestiva Isola della Giudecca, una pop-up exhibition collaterale, “parole sputate”, dell’artista lucano Marcello Mantegazza curata da Serena Achilli.

Antonella Pisilli, gallerista e tra le massime esperte d’arte africana in Italia, portò a Viterbo già dal 2017 nella collettiva Videozoom africana womanism le opere di Tabita Rezaire, anticipando lo spessore di una ricerca che oggi trova una consacrazione globale. Attualmente, Tabita Rezaire espone all’Arsenale, Mother Trinity (2024), ed ha partecipato attivamente alle manifestazioni di solidarietà pro-Palestina, acconsentendo alla manomissione temporanea della propria opera.

Partiamo dal primo interrogativo.

1) Le dimissioni in blocco della giuria ufficiale della Biennale di Venezia sono nate dal tentativo di escludere i padiglioni di Russia e Israele in base ai mandati della Corte Penale Internazionale. Come intellettuali ritenete che l’arte debba farsi carico di sanzionare la politica dei governi o, al contrario, deve rimanere uno spazio franco di dialogo, come sostenuto dal Presidente Buttafuoco?

Tommaso Cascella: Episodio d’ingerenza politica bruttissimo. La Biennale era uno dei pochi spazi aperti ed è stato obbligato a rispondere su scelte che non c’entrano nulla con l’arte e con un confronto intellettuale.

Antonio Arevalo: Frequento la Biennale di Venezia ininterrottamente dal 1993. Trentatré anni durante i quali ho visto cambiare il mondo, l’arte e soprattutto il rapporto tra gli artisti e le istituzioni che pretendono di rappresentarli.

Credo che la domanda contenga una contraddizione che merita di essere affrontata. L’arte non è mai stata uno spazio neutrale. E non credo nemmeno che debba esserlo. Ma non possiamo chiedere agli artisti di rispondere delle responsabilità dei governi dei Paesi nei quali sono nati.

Un artista russo non è necessariamente la Russia di Putin, così come un artista israeliano non rappresenta necessariamente la politica di Netanyahu. Confondere queste identità significa dimenticare che proprio l’arte può essere uno dei luoghi più radicali del dissenso.

Esiste tuttavia una differenza sostanziale tra la presenza di un artista e la rappresentanza ufficiale di uno Stato. I padiglioni nazionali non sono territori innocenti: portano con sé una storia diplomatica, politica e culturale. La Biennale nasce anche da questa contraddizione, che attraversa tutta la sua storia.

Comprendo le ragioni etiche che hanno portato la giuria a prendere posizione. Ma ritengo che il giudizio sull’opera e quello sulle responsabilità politiche di uno Stato appartengano a piani differenti, che possono dialogare senza necessariamente coincidere.

Quanto alla posizione di Pietrangelo Buttafuoco, l’idea della Biennale come spazio franco di dialogo mi interessa, a condizione che questo dialogo non diventi una forma elegante di neutralità davanti alla tragedia.

L’arte non deve sostituirsi ai tribunali, né diventare uno strumento di assoluzione dei governi. Deve conservare la possibilità di contraddire entrambi.

In fondo, dopo trentatré anni di Biennale, continuo a pensare che il compito dell’arte non sia quello di rappresentare fedelmente il mondo, ma di metterlo in discussione. Anche quando questo disturba chi la ospita.

Giovanna Scappucci: Spazio libero. Assolutamente libero. Io sono proprio d’accordo con Buttafuoco: l’arte non deve essere condizionata dalla politica anche se poi ne è strettamente connessa perché è figlia della storia, ma non deve essere etichettata né di destra né di sinistra, né di guerra o non guerra, pacifista o guerrafondaia. Ognuno deve esprimere il proprio pensiero.

Antonella Pisilli: L’arte non è un tribunale e non ha il compito di sanzionare i governi, ma la Biennale di Venezia non è mai stata uno spazio neutro, perché, nata nel 1895 sul modello delle esposizioni universali, è organizzata per padiglioni nazionali, nei quali a presentarsi non sono soltanto gli artisti, ma anche gli Stati che li selezionano e, attraverso di loro, si rappresentano.

Per questo credo sia necessario distinguere due piani. Il primo è quello dell’artista, al quale non possono essere attribuite le responsabilità, anche gravissime, del suo Stato, perché molto spesso è proprio l’artista a incarnare il dissenso, come accadde nel 2022, quando furono gli stessi artisti del padiglione russo a decidere di chiuderlo.

Il secondo è quello dello Stato, dove la neutralità non è mai esistita: per venticinque anni, dal 1968, il Sudafrica dell’apartheid rimase escluso da Venezia, e quando vi tornò, nel 1993, lo fece con Incroci del Sud, evento collaterale della Biennale diretta da Achille Bonito Oliva, presentata tra Palazzo Giustinian Lolin e successivamente a Sala 1 a Roma, cioè con i suoi artisti e non con un padiglione di Stato.

La domanda giusta, allora, non è se l’arte debba sanzionare la politica, ma chi parla davvero quando parla un padiglione, perché quando parla l’artista la sua libertà va difesa sempre, mentre quando parla lo Stato il giudizio politico diventa inevitabile. Ogni mostra è un atto politico, ma il confine non passa tra nazioni buone e nazioni cattive, bensì tra l’artista e il potere che pretende di rappresentarlo, ed è per questo che amo ricordare il motto che gli artisti della Secessione viennese vollero incidere sulla facciata del loro palazzo, quando si separarono dall’arte ufficiale: “a ogni tempo la sua arte, a ogni arte la sua libertà”.

Facendo voi stessi parte della giuria popolare vi trovate a votare alla pari con tutti i visitatori. Secondo voi, questa giuria popolare rappresenta una reale democratizzazione dell’arte o rischia di essere una sua banalizzazione?

Tommaso Cascella: La giuria popolare è un falso. L’arte contemporanea ha poco di popolare ed è come istituire una giuria popolare per giudicare una ricerca scientifica.

Antonio Arévalo: La domanda mi spiazza, come credo abbia spiazzato molti di noi. Ma mi riporta anche a un episodio della storia della Biennale che mi riguarda profondamente, come cileno e come uomo che ha attraversato una parte della propria vita nell’esilio.

Era il 1974. Carlo Ripa di Meana, allora presidente della Biennale, decise di interrompere la consueta Esposizione internazionale d’arte e di trasformare Venezia in un grande spazio di partecipazione culturale e politica. La Biennale uscì dai suoi recinti, attraversò campi, calli, piazze, raggiunse persino le periferie industriali. Tutto questo per rispondere a un avvenimento che aveva sconvolto il mondo e, prima di tutti, noi cileni: il colpo di Stato dell’11 settembre 1973 e l’instaurazione della dittatura di Pinochet.

Quella Biennale non chiedeva al pubblico di scegliere un vincitore. Gli chiedeva di partecipare, di prendere coscienza, di confrontarsi con una tragedia che non poteva essere considerata estranea alla cultura. L’intera città diventò un luogo di incontro. E l’arte, per una volta, non aveva bisogno di un premio per affermare la propria necessità.

È pensando a quell’esperienza che guardo con qualche perplessità alla proposta di una giuria popolare.

Non perché ritenga che il giudizio sull’arte debba appartenere esclusivamente agli specialisti. Al contrario, ho sempre pensato che l’arte debba uscire dai propri circuiti autoreferenziali, incontrare le persone, provocare domande anche in chi non possiede gli strumenti del linguaggio critico.

Ma partecipare non significa necessariamente votare. E votare non significa necessariamente comprendere.

La democratizzazione dell’arte non si misura dal numero delle preferenze raccolte, ma dalla possibilità di costruire una relazione autentica tra l’opera e chi la incontra. Altrimenti rischiamo di trasformare la complessità di un’esperienza artistica in una competizione di popolarità.

Non vorrei che, nel tentativo di rendere l’arte più democratica, finissimo per adottare gli stessi meccanismi di consenso che governano ormai gran parte della nostra vita quotidiana.

Ricordo quella Biennale del 1974 perché seppe fare qualcosa di straordinario: non portò semplicemente il pubblico dentro l’istituzione, ma portò l’istituzione fuori da se stessa.

Forse è proprio questa la differenza che dovremmo tornare a interrogare.

Giovanna Scappucci: E’ possibile che si rischi una banalizzazione. Non tutti quelli che visitano la Biennale sono persone esperte, persone sensibili. Molti ci vanno soltanto perché è di moda, sono quelle cose che si devono fare per poterlo dire ma magari non sono né persone sensibili né persone vicine all’arte, perciò ognuno può dire quello che vuole ma… si rischia anche di dire banalità.

Antonella Pisilli: Votare come visitatrice, alla pari con tutti, mi ha fatto riflettere su quanto esprimere una preferenza sia diverso dal formulare un giudizio critico, che richiede tempo, argomentazioni e la disponibilità ad assumersene la responsabilità. Per questo non credo che la giuria popolare sia né una democratizzazione né una banalizzazione dell’arte, ma piuttosto un’altra cosa, che misura la ricezione di un’opera e non il suo valore, perché una giuria di esperti argomenta e motiva le proprie scelte, mentre il voto del pubblico registra un consenso senza doverlo spiegare.

Il rischio è quello di premiare l’opera spettacolare, fotografabile, immediata, a scapito di quelle che chiedono tempo e ascolto, che sono proprio le “tonalità minori” alle quali Koyo Kouoh aveva dedicato questa mostra, senza contare che un Paese con grandi risorse può orientare il voto più facilmente di altri.

Eppure, non liquiderei l’esperimento, perché per decenni ho visto il giudizio sull’arte africana affidato a pochi critici e a poche istituzioni, quasi sempre occidentali, e il limite non era la presenza della critica, ma la ristrettezza del suo sguardo: aprire il giudizio al pubblico può quindi arricchirlo di prospettive diverse, purché non si rinunci alla competenza critica, che resta necessaria. In questa edizione, però, il voto dei visitatori non affianca la critica, ma la sostituisce, ed è per questo che vivo il mio voto come un gesto personale e non come un verdetto.

Ritenete che, in nome del diritto globale e dei mandati spiccati dalla Corte Internazionale, le giurate fossero obbligate a stabilire questa parità di giudizio politico tra i due conflitti oppure avrebbero potuto, e dovuto, discernere tra i due contesti?

Tommaso Cascella: le giurie non dovevano esistere a prescindere dal loro responso. Una politicizzazione che doveva nascere dagli artisti e non essere imposta da uno schieramento politico. Biennale di Pace fallita per colpa di guerrafondai ottusi e in malafede.

Antonio Arévalo: non credo che le giurate fossero obbligate a stabilire un’equivalenza politica tra i due conflitti. Il diritto internazionale offre strumenti per individuare responsabilità, non per cancellare le differenze tra le tragedie della storia.

La guerra in Ucraina e quella a Gaza hanno origini, dinamiche e responsabilità differenti. Riconoscere queste differenze non significa stabilire una gerarchia delle sofferenze. Significa esercitare quella capacità di discernimento che dovrebbe appartenere anche al pensiero critico.

Comprendo il gesto delle giurate, la volontà di non separare l’arte dalle tragedie del nostro tempo. Ma mi domando se l’esclusione preventiva di un padiglione da un riconoscimento artistico non rischi di trasferire sull’opera le responsabilità di uno Stato.

Ho sempre pensato che l’arte debba essere un luogo di coscienza, non soltanto di rappresentanza o di consenso. E la coscienza, per sua natura, non può rinunciare alla complessità.

C’è poi un paradosso che questa vicenda ha reso evidente. La sostituzione del giudizio della giuria con quello dei visitatori, presentata come un’apertura democratica, ha incontrato la resistenza di numerosi artisti, che hanno chiesto di essere esclusi dalla votazione. È un segnale che merita attenzione. Non basta chiamare democratico un procedimento perché esso diventi automaticamente condiviso.

Forse dovremmo interrogarci meno su chi abbia diritto a premiare e più su quale significato attribuiamo oggi a un premio.

Dopo trentatré anni di Biennale, continuo a credere che il valore di un’opera non risieda nella sua capacità di ottenere consenso, né nella nazionalità di chi l’ha realizzata.

L’arte non può fermare una guerra. Ma può impedirci di considerarla normale. E non è poco.

Giovanna Scappucci: no, non bisognava opporsi alla presenza di nessuno di questi paesi perché questi paesi hanno diritto come tutti. Poi la storia dirà se avevano torto o ragione ma adesso devono essere tutti presenti e liberi di esprimersi.

Antonella Pisilli: nessun obbligo discendeva dal diritto internazionale, perché i mandati della Corte Penale Internazionale, emessi nei confronti di Vladimir Putin nel 2023 e di Benjamin Netanyahu nel 2024, riguardano persone, non popoli e tanto meno artisti, e obbligano gli Stati ad arrestare, non certo una giuria a non premiare.

Detto questo, se una giuria sceglie di fondare la propria decisione su un criterio giuridico, deve applicarlo con coerenza, e quel criterio produce esattamente la parità; discernere tra i due conflitti significherebbe invece adottare un criterio morale e politico che una giuria d’arte non ha né il mandato né gli strumenti per esercitare, perché stabilire una gerarchia tra le sofferenze dei popoli non può spettare a chi è chiamato a giudicare delle opere.

Diverso è il piano della coscienza individuale, nel quale ciascuno di noi può, e forse deve, compiere le proprie scelte da visitatore, ed è ciò che ho fatto io stessa a Venezia, dove ho deciso, padiglione per padiglione, dove entrare e dove no, sapendo che si trattava di scelte mie, che non intendo trasformare in una regola e di cui non chiederei mai conto agli artisti.

Forse è proprio questo che le dimissioni hanno reso visibile: quando non si riesce più a separare il giudizio sull’opera dal giudizio sullo Stato, il gesto più onesto non è escludere, ma farsi da parte.