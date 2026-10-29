NewTuscia – VITERBO – Commemorazione dei defunti, informazioni utili riguardanti i cimiteri del territorio comunale. A comunicarle è l’assessore ai servizi cimiteriali Stefano Floris. Il cimitero San Lazzaro resterà aperto con orario continuato anche domenica 1 novembre, dalle ore 8 alle ore 17. Sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre, sempre orario continuato, dalle ore 7,30 alle ore 17.
Dal 31 ottobre al 2 novembre compreso, per evitare l’eccessiva concentrazione di vetture all’interno del cimitero monumentale di San Lazzaro, pericolose anche per le persone in visita alle tombe dei propri cari, sarà sospeso l’ingresso alle auto generalmente autorizzate durante l’anno.
A questo proposito si ricorda che, come previsto da apposito regolamento comunale, il divieto di accesso alle auto resta confermato anche durante gli altri giorni festivi dell’anno. Dal 3 novembre le auto autorizzate potranno accedere nuovamente.
Orario continuato anche per tutti gli altri cimiteri del territorio comunale, ovvero dalle ore 7,30 alle ore 17.
Si comunica inoltre che lunedì 2 novembre, all’interno del cimitero San Lazzaro, si terrà la consueta cerimonia commemorativa organizzata dal Comando Aviazione Esercito in onore dei militari Caduti. Come previsto da apposita ordinanza della polizia locale (n. 741 del 27-10-2026), a partire dalle ore 7,30 fino al termine della commemorazione, nell’area adibita a parcheggio antistante il cimitero San Lazzaro, limitatamente al tratto compreso tra il cavalcavia – lato strada Tuscanese/Cassia nord – fino al primo cancello del cimitero, con esclusione dello spazio di manovra degli autobus, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione delle auto delle autorità e dei bus militari partecipanti alla cerimonia.