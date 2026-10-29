NewTuscia – VITERBO – “L’incidente che ha riguardato un elicottero dell’Esercito italiano impegnato nella forza Eufor in Bosnia suscita profondo dolore. Siamo vicini con dolore alle famiglie delle vittime e dei feriti. Quanto accaduto è una tragedia che ferisce tutto il Paese e accresce in tutti noi il senso di gratitudine per il personale delle nostre Forze Armate impegnato a costruire la pace e a mantenere la stabilità in molti scenari critici del mondo”.

Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni