NewTuscia – VITERBO – Il Barco Murialdina e il Pianoscarano Calcio hanno un nuovo cuore verde. Abbiamo detto addio alla polvere rossa e alla pozzolana per consegnare a questi due quartieri storici impianti in erba sintetica di ultima generazione. Non si tratta solo di interventi di riqualificazione: sono spazi di socialità, sicuri e moderni, finalmente restituiti ai ragazzi di Viterbo.

“Avevamo preso un impegno con i cittadini e lo abbiamo portato a termine, non in uno, ma in ben due quartieri fondamentali per la nostra città,” dichiara Melania Perazzini, capogruppo di Patto Civico per Viterbo. “I nuovi campi del Barco e Pianoscarano rappresentano perfettamente la nostra idea di amministrazione. Investire nello sport significa investire nel futuro della nostra comunità. I quartieri meritavano spazi vivi, fatti per durare e all’altezza delle aspettative di chi li frequenta ogni giorno.”

Un risultato frutto di un lavoro di squadra concreto, sottolinea Ugo Poggi, capogruppo di Io Apro Rinascimento: “Restituire dignità ai luoghi di aggregazione è il passo fondamentale per far rinascere i nostri quartieri, dal Barco a Pianoscarano. Questi campi non sono solo sport, sono veri e propri presidi sociali. Voglio ringraziare sentitamente l’assessore Emanuele Aronne per il lavoro svolto: la sua determinazione e la sua visione sono state decisive per trasformare questi due cantieri in una realtà da vivere, e in tempi rapidi. Quando si lavora a testa bassa, i risultati per Viterbo si vedono.”

I nuovi campi sono pronti. Un altro passo in avanti per una città che non lascia indietro i suoi quartieri.

Melania Perazzini — Capogruppo Patto Civico per Viterbo

Ugo Poggi — Capogruppo Io Apro Rinascimento