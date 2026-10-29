NewTuscia – VITERBO – Artigianato nella Tuscia, analisi e racconti: una serata tra tradizione e innovazione, è stato questo il filo conduttore dell’incontro, organizzato dal Rotary Club Viterbo, in collaborazione con Confartigianato Imprese di Viterbo, che si è tenuto giovedì 22 ottobre 2026.

Un viaggio nel mondo dell’artigianato, tra passato, presente e futuro, per raccontare come il saper fare, la passione e la tradizione possano incontrare le nuove tecnologie e le sfide dell’innovazione. Erano queste le premesse dell’incontro che sono state ampiamente mantenute.

La serata, voluta dal Presidente del Rotary Club Viterbo David Trotti e dal segretario provinciale di Confartigianato Viterbo e socio rotariano, Andrea De Simone, ha visto protagonisti: il segretario della CCIAA di Rieti e Viterbo, Francesco Monzillo, che ha raccontato i numeri dell’Artigianato nella nostra città; l’ingegner Michael Del Moro, titolare della MDM Costruzioni e presidente di Confartigianato Viterbo, che ha raccontato la sua storia di giovane imprenditore che ha saputo sincronizzarsi con il mondo che cambiava, portando la sua azienda ad eccellere nella ristrutturazione dei beni storici (ci ha raccontato anche i suoi recenti successi con le dimore del Papa); l’imprenditore Gianmarco Carvone, film maker ed esperto di comunicazione visiva, che ha saputo con le sue scelte affermare la sua vocazione a dispetto di un ambiente che pensava alla tradizione scolastica. Le sue scelte (sofferte e piene di sacrifici) hanno dimostrato che bisogna percorrere le proprie strade. Percorsi che lo hanno portato oggi ad essere un affermato artigiano digitale (meraviglioso il video del trasporto della macchina che ci ha mostrato). Tutte queste testimonianze sono state condite (in senso etimologico come il Vocabolario Treccani indica: Rendere più saporito e più sostanzioso un cibo) in maniera esemplare dalla giornalista Eleonora Celestini che ha saputo anche mettere in luce gli aspetti innovativi delle testimonianze e dei numeri.

Un’occasione di confronto e riflessione sul valore dell’artigianato, come patrimonio di competenze, creatività e identità, ma anche come settore dinamico, capace di rinnovarsi, cogliere le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e guardare con fiducia al futuro.

La splendida serata ci ha raccontato, in particolare, la “parte” giovanile dell’artigianato ed ha posto l’accento sulla necessità che esso venga valorizzato ed utilizzato come strumento di crescita e di valore per il nostro territorio. Lavorare nell’artigianato si può anche come “mestiere della vita” e, prima che la tradizione si perda, è necessario che venga proposto e valorizzato da chi ha il potere di farlo.

Questo è quello che è emerso e quello su cui bisognerà lavorare.

In molti si staranno chiedendo perché parlare di un evento accaduto sei giorni fa. Ce lo siamo domandato anche noi e lo abbiamo chiesto al Presidente del Club David Trotti, che ci ha risposto: “Abbiamo stimolato a parlarne a giorni di distanza per rendere omaggio all’Artigianato stesso, i cui beni non sono consumo, ma arte duratura frutto delle mani e della capacità dell’uomo di rendere un gioiello la materia inerte (come le volte di una chiesa) o digitale (un video). Cose di cui parlare anche lontano dagli eventi. Il Club è impegnato a valorizzare questo strumento di lavoro e di crescita culturale e, permettetemi, spirituale. Veder nascere le cose dal movimento delle proprie mani e da quelle dei propri collaboratori è una gioia enorme, come ci ha raccontato il caminetto di giovedì scorso. Veder rinascere la volta di una chiesa o vedere un video che ispira non è soltanto un fatto materiale, ma anche un evocatore di “cose” interiori. Raccontarlo a distanza speriamo faccia porre domande a chi legge lontano dalla luce dell’evento, ed inspiri a prendere coscienza che la nostra cultura nasce da questo fenomeno e che oggi è necessario scoprire che può essere il modo con cui valorizzare l’identità di un territorio e dare speranza ai nostri giovani.”