NewTuscia – VITERBO – Venerdì 6 novembre 2026, dalle ore 9.00, presso il Teatro San Leonardo di Viterbo, in via Cavour 9, si terrà il convegno “Dove va l’umanità? Le transizioni economiche e delle persone, dal Glocal Regionale all’Europa”, promosso dalla USR CISL Lazio e da ESG89, con il supporto organizzativo della CISL di Viterbo.

L’iniziativa offrirà un confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, sindacale e religioso sulle grandi trasformazioni che attraversano la società: transizione ecologica ed energetica, innovazione digitale e intelligenza artificiale, cambiamenti demografici e disuguaglianze. Al centro del dibattito, le conseguenze sul lavoro, sulle persone e sulle prospettive delle nuove generazioni, con uno sguardo che collega il territorio alla dimensione europea.

I lavori saranno introdotti dalla relazione della Segretaria Generale della CISL di Viterbo, Elisa Durantini, e si concluderanno con l’intervento della Segretaria Generale della CISL nazionale, Daniela Fumarola.