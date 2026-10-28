NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo:

Questa mattina, in qualità di referente dei Medici di Medicina Generale e della Casa della Comunità di Tarquinia, ho incontrato il dott. Claudio Rinna, responsabile della Chirurgia Maxillo-Facciale della Asl Viterbo, per un confronto costruttivo sull’attività del nostro ospedale e sulle prospettive future della sanità sul territorio.

Due importanti opportunità per Tarquinia e per tutti i suoi cittadini

1. Un nuovo ambulatorio di Chirurgia Maxillo-Facciale all’Ospedale di Tarquinia

L’ambulatorio è attivo ogni mercoledì ed è accessibile con prescrizione di visita specialistica di Chirurgia Maxillo-Facciale.

Un servizio ed un equipe qualificati che avvicina le cure ai cittadini, facilita l’accesso alle visite specialistiche e riduce la necessità di spostarsi in altre sedi.

2. Attività chirurgica direttamente presso il nostro ospedale.

L’obiettivo è sviluppare l’attività operatoria anche a Tarquinia, ampliando le opportunità di cura e contribuendo concretamente alla riduzione delle liste d’attesa.

Meno attese, meno spostamenti, più salute vicino casa!

Questo è ciò che conta davvero per i nostri cittadini: poter ricevere cure di qualità nel proprio territorio, con maggiore comodità, meno disagi per le famiglie e più attenzione ai bisogni delle persone.

Esprimo grande soddisfazione per il confronto con il dott. Rinna e per le prospettive emerse. La presenza di un ambulatorio specialistico di questo livello rappresenta un’opportunità importante per Tarquinia e un segnale positivo per il futuro del nostro ospedale.

Continueremo a lavorare con impegno e spirito di collaborazione affinché L’Ospedale di Tarquinia diventi sempre più un punto di riferimento per la salute dei cittadini, con servizi qualificati, cure accessibili e un impegno costante per ridurre le liste d’attesa.

Perché la sanità pubblica è vicinanza, dignità e diritto alla cura. E poter essere curati nella propria città significa migliorare concretamente la qualità della vita delle persone.

Dott. Alberto Riglietti

Referente Medici di Medicina Generale aft Casa della Comunità di Tarquinia