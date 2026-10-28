NewTuscia – ROMA – Finalmente il grande giorno e’ arrivato per il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct.
Domenica 25 Ottobre 2026 a Roma in zona Balduina presso la location del Centro Sportivo in miniatura , Perotti e’ stato premiato con la prestigiosa Coppa Gran Prix Lazio , per aver raggiunto con 731 punti la prima posizione nel ranking Fisct Lazio dei fuori regione su 40 giocatori nella stagione agonistica sportiva 2025-2026 di subbuteo tradizionale.
Per questo importante evento ha voluto farsi premiare con la sciarpa rossoverde al collo per mettere in risalto il suo attaccamento ai colori della sua città natale Terni , poi insieme al trofeo ha voluto fotografare le sue Miniature rossoverdi che lo hanno accompagnato in questa grande vittoria meritata sul panno verde.
Nella classifica Finale Fisct Lazio 2025-2026 di subbuteo tradizionale primo classificato il Romano Andrea Strazza , mentre il Ternano Perotti e’ arrivato quinto su 113 giocatori.
Oltre alle premiazioni , domenica 25 ottobre e’ anche iniziata la nuova stagione Fisct Lazio 2026-2027 individuale di Subbuteo tradizionale.
Il Ternano Marco Perotti inizia subito bene raggiungendo un buon secondo posto nel tabellone cadetti perdendo per 4 a 3 la finalissima con Bartolomeo di Latina.
Vince invece il tabellone Master Marco Lauretti di Latina battendo per 2 a 1 Il romano Andrea Strazza.
Prossimo appuntamento per il giocatore Ternano a Roma , domenica 15 novembre 2026 , per un altro torneo Fisct Lazio di subbuteo tradizionale che si prospetta molto interessante da seguire per il livello tecnico tattico molto elevato dei giocatori.