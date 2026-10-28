Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo ma con qualche addensamento in più in transito. Temperature comprese tra +7°C e +20°C.

Lazio

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo asciutto e qualche addensamento in più in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza sereni, poco o irregolarmente nuvoloso tra Romagna e coste del Veneto. Al pomeriggio ampi spazi soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli soleggiati e qualche addensamento sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora molti disturbi nuvolosi, specie sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità compatta su Molise, Puglia e Basilicata orientale nel corso delle ore diurne, sole prevalente altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nuvolosità in estensione alle regioni peninsulari meridionali.

Temperature minime e massime in lieve rialzo da nord a sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos