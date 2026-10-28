NewTuscia – RIETI – Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e delle attività volte a garantire la sicurezza stradale, prevenire e reprimere le condotte di guida a rischio, il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti prosegue con fermezza la propria azione a tutela dell’incolumità di tutti gli utenti della strada. Nel primo pomeriggio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto sono intervenuti nel comune di Fara in Sabina, nella frazione di Passo Corese, a seguito di un incidente stradale tra due auto avvenuto in un tratto della via Salaria Vecchia. I militari hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica del sinistro che è accaduta attraverso il tamponamento di una Volkswagen nei confronti di una Ford. Sul posto è sopraggiunta anche un’ambulanza del 118 per prestare soccorso ai conducenti coinvolti, uno romano e l’altro reatino, rimasti fortunatamente illesi a seguito delle verifiche dei sanitari.

Durante le fasi dell’intervento, i Carabinieri hanno riscontrato chiari sintomi di alterazione psicofisica da parte del conducente della Volkswagen il quale sottoposto a controllo mediante etilometro è risultato avere un tasso alcolemico con un valore di gran lunga superiore al limite legale consentito dalla legge e rientrante nella fascia di massima gravità prevista dal Nuovo Codice della Strada. Alla luce di quanto emerso, i militari hanno proceduto a deferire l’uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. Nei confronti del denunciato si è proceduto anche al ritiro della patente di guida, mentre il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo ai fini di una possibile e successiva confisca.

L’operazione si inserisce nella strategia preventiva e repressiva messa in atto in tutta la provincia di Rieti, attestando la costante presenza dei carabinieri su tutto il territorio, che con efficaci controlli durante l’arco della giornata, garantiscono standard sempre più elevati di sicurezza stradale volti a prevenire e contrastare le condotte di guida pericolose legate all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, promuovendo inoltre una maggiore consapevolezza sull’importanza di una guida sicura.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.