NewTuscia – VITERBO – Lunedì prossimo, 2 novembre, alle ore 16,30 presso il CeDiDo (piazza S.Lorenzo 6a) si conclude il ciclo di tre incontri organizzati dalle associazioni Articolo 3, Fondazione Sarti, Associazione Kyanos, Centro Studi Europei e Internazionali e Anpi Viterbo sulla legge elettorale di recente approvazione, denominata Melonellum o Stabilicum.

L’ultimo incontro, che verrà introdotto dal prof. Luciano Osbat e sarà moderato dal giornalista Pierluigi Vito, vedrà protagonisti il prof, Agostino Giovagnoli dell’Università Cattolica di Milano e il prof Maurizio Ridolfi dell’università della Tuscia. Si tratta di due autorevoli storici che hanno raccolto l’allarme lanciato da oltre 160 docenti e giuristi costituzionalisti, sui numerosi profili di illegittimità della legge cje introducendo con il combinato disposto delle norme approvate un premierato di fastto mette a rischio i cardini della Carta.

In particolare nell’incontro verranno analizzati i numerosi motivi di incoistituzionalità, ripercorrendo la storia dei sistemi elettorali adottati in Italia dall’Assemblea Costituente del 1946 ad oggi.

I due relatori figurano anche tra i sottoscrittori del ricorso diretto a sollevare la questione di legittimità costituzionale depositato simultaneamente il 26 ottobre scorso presso 25 tribunali ordinari italiani da una task force di 110 avvocati.

Tra i promotori del ricorso (sottoscritto da più di 300 personalità del mondo della cultura, della società civile, dell’università e dei sindacati che hanno deciso di scendere in campo uniti per difendere la Costituzione) figurano anche cittadini viterbesi.

In un momento decisivo per la difesa della democrazia e della Costituzione, Viterbo è quindi tra i protagonisti,

Vi aspettiamo numerosi lunedì al CeDiDo alle 16,30.