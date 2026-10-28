NewTuscia – VITERBO – Talete S.p.A. informa gli utenti e i cittadini dei comuni serviti che nella giornata di giovedì 29 ottobre 2026, a partire dalle ore 15:00, il sito web istituzionale ( www.taletespa.eu ) sarà temporaneamente non raggiungibile per consentire un importante e indifferibile intervento di manutenzione straordinaria e aggiornamento dei sistemi informatici. L’operazione, coordinata dai tecnici e dagli specialisti informatici, si è resa necessaria a titolo preventivo a seguito dei recenti avvisi di sicurezza relativi a vulnerabilità critiche rilevate a livello globale sulle piattaforme web. Al fine di proteggere le infrastrutture digitali aziendali e garantire la massima tutela dei dati degli utenti, si procederà all’aggiornamento dei sistemi di gestione del portale. I lavori proseguiranno per l’intero pomeriggio e la serata di giovedì, con il ripristino del portale che sarà completato per garantire che il sito risulti pienamente operativo nella giornata di venerdì 30 ottobre.

Talete S.p.A. precisa che tutti i servizi essenziali e di emergenza rimarranno pienamente operativi e garantiti. Per la segnalazione di guasti, emergenze idriche o richieste di assistenza, la cittadinanza potrà continuare a utilizzare regolarmente il canale dedicato:

Numero Verde Pronto Intervento: 800 226 678 (attivo h24, gratuito da rete fissa e mobile)

Si ringraziano anticipatamente i cittadini per la collaborazione e la comprensione di fronte a un intervento necessario a garantire standard di sicurezza sempre più elevati.