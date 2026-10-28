NewTuscia – ROMA – Per tutto il mese di novembre Kormed – il brand dedicato al settore sanitario di Clariane Italia, la realtà italiana della community della salute Clariane – promuove un programma di open day gratuiti dedicati alla salute maschile in 7 regioni, tra cui il Lazio con otto strutture aderenti, con l’obiettivo di rendere ancora più accessibili i servizi dedicati alla prevenzione e favorire l’accesso a percorsi di diagnosi precoce, grazie a un’offerta ampia e diversificata di prestazioni.

Fino al 30 novembre, le strutture sanitarie Kormed apriranno le proprie porte offrendo gratuitamente visite specialistiche, esami e consulenze, grazie al lavoro di équipe multidisciplinari. Tra le prestazioni disponibili durante gli open day:

prevenzione urologica e andrologica: visite urologiche e andrologiche (anche con ecografia), ecografia prostatica transrettale, PSA e pacchetti di laboratorio urologici e per la prostata;

prevenzione cardiovascolare e metabolica: visite cardiologiche con ECG, visite angiologiche, visite endocrinologiche (anche con ecografia tiroidea), ecografia dell’addome completo, check-up di laboratorio dedicato all’uomo e pacchetti metabolico e cardio base;

salute dell’osso e del movimento: densitometria ossea (MOC), elettromiografia, visite neurochirurgiche e fisiatriche, valutazioni posturali e del rischio di caduta, fisioterapia decongestiva e del pavimento pelvico;

benessere e supporto: visite dermatologiche (anche con controllo dei nevi), consulenze dietologiche, visite logopediche per adulti, screening cognitivo, valutazione dello stress, colloqui di supporto psicologico per i familiari e colloqui sui ricoveri di sollievo.

Le strutture Kormed coinvolte nel Lazio nell’iniziativa sono: Campus Guidonia, Guidonia Montecelio (RM); Delle Valli, Prati, Sanem Somalia, Serenissima e Vigne Nuove a Roma; Villa Azzurra, Terracina (LT); Villa Silvana, Aprilia (LT).

“Con questi open day dedicati alla salute maschile apriamo le porte delle nostre strutture per rendere i percorsi di prevenzione sempre più accessibili sul territorio. L’obiettivo è facilitare l’accesso a visite ed esami che possono contribuire a intercettare precocemente i fattori di rischio. Un modo concreto per confermare la nostra vicinanza alle persone e ai loro bisogni reali, in linea con la nostra anima di Società Benefit”, commenta Luca Munari, Medical & Care Director Clariane Italia.

Tutti i servizi sono disponibili gratuitamente su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni su strutture, date, orari e modalità di prenotazione, è possibile consultare il seguente link: https://www.kormed.it/check-up-e-screening/openday-2026-uomo/