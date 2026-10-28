Appuntamento venerdì 6 novembre, dalle 15 alle 20, nel Parco commerciale Città dei Papi, in via Cassia Nord 22b, per l’apertura del nuovo punto vendita con degustazione gratuita.

NewTuscia – VITERBO – La Giara cresce e sceglie Viterbo per una nuova avventura. L’enoteca, già presente a Vetralla, apre un secondo punto vendita nel capoluogo della Tuscia, portando con sé una ricca selezione di vini, distillati, specialità gastronomiche e proposte regalo pensate per gli appassionati e per chi cerca prodotti di qualità. L’inaugurazione è in programma venerdì 6 novembre 2026, dalle ore 15 alle 20, presso la nuova sede in via Cassia Nord 22b, all’interno del Parco commerciale Città dei Papi, nelle vicinanze di Bricofer. Per l’occasione, i visitatori potranno partecipare a una degustazione gratuita, un’opportunità per conoscere da vicino la filosofia dell’enoteca e scoprire una selezione dei prodotti disponibili. È previsto anche un piccolo omaggio per i presenti.

Oltre 3.000 etichette, tra territorio e grandi tradizioni enologiche

Il cuore dell’offerta de La Giara è una selezione di oltre 3.000 etichette, che comprende vini italiani e internazionali, con particolare attenzione alle produzioni del territorio e alle eccellenze del panorama enologico nazionale. Accanto ai vini, trovano spazio grappe, rum, whisky, gin, amari e liquori, per soddisfare gusti e occasioni differenti: dalla bottiglia da condividere a tavola alla ricerca di un regalo speciale, fino alla scoperta di prodotti meno conosciuti. L’offerta si completa con un assortimento dedicato alla gastronomia e alla dolcezza: cioccolato artigianale, pasticceria tipica, pasta secca e prodotti da forno, tra cui colombe e panettoni artigianali.

Cesti personalizzati e idee regalo in vista del Natale

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, particolare attenzione è riservata alle confezioni regalo. La Giara realizza cesti e confezioni personalizzabili, combinando vini, distillati e specialità gastronomiche in base alle preferenze e alle esigenze di ogni cliente. Le proposte sono rivolte sia ai privati sia a chi cerca soluzioni per regali aziendali e omaggi destinati a collaboratori, clienti e partner commerciali. È possibile personalizzare le composizioni, creando abbinamenti adatti a budget, occasioni e destinatari diversi. Le spedizioni sono disponibili in tutta Italia e anche all’estero, ampliando le possibilità di scelta per chi desidera regalare prodotti di qualità anche a distanza.

Un’enoteca che viaggia anche online

La crescita del punto vendita fisico si affianca a una presenza digitale già consolidata. L’e-commerce de La Giara ha infatti contribuito a far conoscere il nome dell’enoteca ben oltre i confini della Tuscia, raggiungendo clienti in tutta Italia e anche all’estero. Il canale online permette di valorizzare l’ampiezza del catalogo e di rendere accessibile una selezione di vini, distillati e specialità gastronomiche anche a chi non può raggiungere direttamente i punti vendita. Una dimensione che affianca il rapporto con il cliente in negozio e accompagna lo sviluppo dell’attività.

Eventi e degustazioni: dopo Vetralla, si riparte anche a Viterbo

La Giara non è soltanto un luogo dove acquistare una bottiglia, ma anche uno spazio di incontro e scoperta. Nel corso del tempo, a Vetralla sono stati organizzati diversi eventi dedicati al mondo del vino e alle degustazioni, creando occasioni di condivisione e avvicinamento a etichette e produttori. Con l’apertura della nuova sede, questa esperienza è pronta a ripartire anche a Viterbo, con l’obiettivo di proporre appuntamenti che mettano al centro il gusto, la conoscenza dei prodotti e il piacere di stare insieme. L’inaugurazione del 6 novembre sarà dunque il primo momento per conoscere la nuova realtà e scoprire le opportunità che accompagneranno il futuro dell’enoteca nel capoluogo.