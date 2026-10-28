Sempre più imprese anche nell’Alto Lazio utilizzano il servizio gratuito che agevola imprenditori e imprenditrici nella loro attività

NewTuscia – VITERBO – Gestire la propria attività in modo efficiente, immediato e in totale mobilità è oggi una priorità strategica per il sistema produttivo locale. Per rispondere a questa esigenza, la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo promuove attivamente l’adozione del Cassetto Digitale dell’Imprenditore, la piattaforma gratuita ideata dalle Camere di Commercio d’Italia e realizzata da InfoCamere.

Attraverso il sito https://impresa.italia.it/ o l’applicazione per smartphone e tablet, i legali rappresentanti, i soci e gli amministratori delle realtà produttive dell’Alto Lazio possono accedere liberamente a tutti gli atti ufficiali e allo stato della propria attività, eliminando tempi d’attesa, intermediari e costi di segreteria.

Lo strumento offre una suite completa per il controllo quotidiano dell’azienda. Con pochi passaggi è possibile scaricare gratuitamente la visura camerale aggiornata, disponibile anche in lingua inglese, insieme alla scheda storica, all’atto costitutivo e all’ultimo bilancio depositato. La piattaforma consente inoltre di monitorare in tempo reale l’avanzamento delle istanze trasmesse al Registro Imprese e ai SUAP comunali, verificando contestualmente la regolarità dei pagamenti del Diritto Annuale camerale. L’imprenditore può consultare le fatture elettroniche emesse e ricevute, verificare il proprio Domicilio Digitale PEC e accedere a documenti strategici quali certificati ambientali, rating di legalità e dati sulle Startup e PMI innovative del territorio

L’accesso al servizio è gratuito, non prevede canoni e richiede unicamente l’impiego della propria identità digitale, scegliendo tra SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi con firma digitale (CNS). Per operare in qualsiasi momento anche fuori ufficio, è disponibile l’applicazione mobile “Impresa Italia”, scaricabile sia su dispositivi iOS sia su Android, ideale per archiviare, visualizzare e condividere documenti aziendali direttamente dallo schermo del telefono.

Per chiarimenti o assistenza, l’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo è a disposizione all’indirizzo email registro.imprese@rivt.camcom.it.