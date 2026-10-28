NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo:

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda indignazione per la violenta aggressione avvenuta il 28 ottobre presso l’Istituto Carlo Grassi di Torino, dove un insegnante sarebbe stato colpito da uno studente quattordicenne con calci, pugni e il lancio di una sedia, rendendo necessario il trasporto del docente all’ospedale San Giovanni Bosco. L’episodio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, impone una riflessione sulla sicurezza del personale scolastico che non può esaurirsi nell’ennesima dichiarazione di solidarietà.

Quando un insegnante viene aggredito fisicamente durante il proprio lavoro, non siamo di fronte a un semplice conflitto educativo, ma a una manifestazione di violenza che compromette la sicurezza individuale e il regolare esercizio della funzione docente. Le eventuali fragilità personali, familiari o relazionali di uno studente devono essere considerate con attenzione, ma non possono diventare un argomento per attenuare la gravità di comportamenti che mettono concretamente in pericolo altre persone. Comprendere le cause di un’aggressione è necessario; confondere la comprensione con la giustificazione rappresenterebbe invece una grave rinuncia alla responsabilità educativa.

La vicenda torinese solleva una questione particolarmente scomoda: fino a che punto è ragionevole pretendere che gli insegnanti affrontino situazioni di aggressività fisica senza una preparazione specifica e senza adeguati strumenti di protezione? La competenza pedagogica non può essere considerata una forma di difesa personale, né il rapporto educativo può garantire, da solo, il contenimento di comportamenti improvvisamente violenti. È necessario riconoscere che esistono situazioni nelle quali la prevenzione educativa, pur indispensabile, non è sufficiente a scongiurare un pericolo immediato.

Per queste ragioni, il Coordinamento ritiene opportuno porre una proposta volutamente provocatoria, ma non più liquidabile come irragionevole: introdurre corsi di formazione all’autodifesa e all’autoprotezione destinati agli insegnanti. Non si tratta di trasformare i docenti in operatori della sicurezza, né di legittimare il ricorso alla forza nei confronti degli studenti, ma di fornire competenze pratiche per riconoscere situazioni di pericolo, sottrarsi a un’aggressione, proteggere la propria incolumità e attivare correttamente le procedure di emergenza. Che si debba arrivare a discutere di autodifesa per chi esercita una professione educativa costituisce già, di per sé, un segnale preoccupante delle condizioni nelle quali il personale scolastico può trovarsi a operare.

Sarebbe tuttavia inaccettabile trasformare questa formazione nell’ennesimo obbligo individuale, facendo ricadere sui docenti la responsabilità di compensare le carenze organizzative del sistema. La sicurezza non può dipendere dalla prestanza fisica, dall’età o dalla capacità di reazione del singolo insegnante. Occorre intervenire sulle procedure di prevenzione, sulla gestione delle emergenze e sulla disponibilità di figure specializzate, evitando che situazioni potenzialmente pericolose vengano affrontate attraverso iniziative improvvisate.

Il CNDDU rivolge pertanto una richiesta diretta al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, affinché promuova l’istituzione di un Fondo nazionale straordinario per la sicurezza del personale scolastico, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per il prossimo triennio. Le risorse dovrebbero finanziare formazione specialistica, protocolli operativi di prevenzione e intervento, équipe territoriali multidisciplinari, assistenza psicologica e legale per il personale vittima di aggressioni e programmi sperimentali di autodifesa professionale. Il finanziamento dovrebbe essere accompagnato da criteri trasparenti di assegnazione, verifiche periodiche dei risultati e una rendicontazione pubblica sull’effettivo utilizzo delle risorse.

Al ministro Valditara chiediamo inoltre di promuovere una ricognizione nazionale delle aggressioni subite dal personale scolastico, attraverso un sistema uniforme di rilevazione che consenta di conoscere la reale dimensione del fenomeno e individuare gli istituti maggiormente esposti. Senza dati attendibili, infatti, il rischio è quello di continuare a intervenire sulla spinta dell’emozione suscitata dai singoli episodi, senza costruire una strategia capace di affrontare il problema in maniera sistematica.

La gravità di quanto accaduto a Torino non deve essere valutata soltanto attraverso l’entità delle lesioni riportate dal docente. Il fatto che un insegnante possa essere colpito con pugni, calci e oggetti durante l’attività scolastica è già sufficientemente grave da richiedere una risposta istituzionale concreta. L’assenza di conseguenze sanitarie particolarmente severe non ridimensiona la pericolosità della condotta e non può giustificare una sottovalutazione dell’accaduto.

Il CNDDU ritiene che sia arrivato il momento di superare una contraddizione ormai evidente: agli insegnanti viene chiesto di garantire autorevolezza, equilibrio e controllo delle situazioni più complesse, mentre la loro protezione continua a essere affrontata prevalentemente dopo che la violenza si è manifestata. Al ministro Valditara chiediamo dunque non un’ulteriore dichiarazione di principio, ma un impegno finanziario verificabile e un calendario preciso di interventi. Una scuola nella quale un docente debba interrogarsi sulla propria capacità di difendersi fisicamente prima ancora di poter svolgere serenamente il proprio lavoro è una scuola nella quale la sicurezza professionale richiede una revisione urgente delle priorità istituzionali.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU