NewTuscia – TERNI – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per garantire la vivibilità delle aree cittadine e contrastare fenomeni di illegalità e degrado urbano.

Nella mattinata odierna, la Questura di Terni ha coordinato un’operazione interforze che ha visto impegnati la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, con il supporto di un’unità cinofila, e la Polizia Locale.

I controlli hanno interessato sia il centro cittadino, con particolare attenzione a Corso Tacito, Piazza Tacito, Viale Brin e alla zona della stazione ferroviaria, sia alcune aree periferiche e luoghi di aggregazione.

Particolare attenzione è stata riservata a due istituti scolastici, dove sono stati effettuati controlli anche con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza. Le attività, svolte in collaborazione con le dirigenze scolastiche, non hanno evidenziato criticità.

Nel corso dell’operazione sono state complessivamente identificate 54 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, e controllati 8 veicoli. Sono state inoltre elevate due sanzioni per violazioni al Codice della Strada, una delle quali ha comportato il ritiro della patente.

Sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare, due cittadini stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale sono stati accompagnati presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR), in attesa dell’espletamento delle procedure di rimpatrio.

QUESTURA DI TERNI