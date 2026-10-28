NewTuscia – ROMA – “La Commissione Politiche Ue del Senato ha detto no al regolamento comunitario sull’accessibilità abitativa, che apriva a limitazioni su affitti brevi e compravendite, compromettendo l’esercizio della proprietà privata. Ottimo il lavoro portato avanti da Forza Italia e dal nostro vicecapogruppo Roberto Rosso, relatore della risoluzione che ha respinto il provvedimento totalmente sbagliato di Bruxelles. Per Forza Italia, la casa è un bene che connota la società, e non è con incursioni dirigiste a danno dei proprietari che si risolve il problema abitativo”. Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale organizzazione di Forza Italia Francesco Battistoni