NewTuscia – VITERBO – Una voragine si è spalancara sotto le ruote di un mezzo di Viterbo Ambiente al Carmine, mentre era impegnato nel servizio di raccolta dei rifiuti. I fatti si sono verificati questa mattina, in via Filiberto Boccacci.
Sembrerebbe una perdita in una condotta idrica sotterranea abbia indebolito il terreno, che con il peso del mezzo avrebbe ceduto.
Sul posto, i tecnici di Talete stanno lavorando per riparare il guasto. Presente anche la polizia locale per la gestione del traffico.