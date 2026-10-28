Stefano Stefanini

NewTuscia – BOLSENA – E’ programata per domani giovedì 29 ottobre, alle 18.30 a Bolsena, presso Palazzo Cozza Caposavi la presentazione del libro “Senza maschera” edito da Guarini e Associati, alla presenza dell’autore dott. Tommaso Longobardi, in dialogo con il prof.Luigi Di Gregorio, docente associato di Scienza della Politica presso l’Universita’ della Tuscia.

Formuleranno i saluti iniziali l’on. Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e il dott. Francesco Cozza Caposavi, presidente della Commissione Cultura del Comune di Bolsena.

Il testo illustra l’ascesa social di Giorgia Meloni, raccontata dal suo stratega.

Come si comunica un leader politico sui social media? Nel tempo in cui Instagram e TikTok sono parte del modo in cui soprattutto i giovani guardano la realtà, la politica non può restarne fuori.

Dal 2018 Tommaso Longobardi ha contribuito a raccontare Giorgia Meloni in una forma nuova, diretta e riconoscibile, accompagnandone il percorso dall’opposizione alla Presidenza del Consiglio, fino a diventare la prima donna alla guida del Governo italiano.

Da «Io sono Giorgia» al fenomeno internazionale «Melodi», l’autore ripercorre il dietro le quinte di una comunicazione fatta di intuizioni, retroscena, rapporto umano, autoironia e capacità di trasformare critiche e imprevisti in racconto. Senza maschera è il racconto di uno dei casi più rilevanti della comunicazione politica italiana contemporanea: con serietà, ma senza prendersi mai troppo sul serio.

Giorgia Meloni nella prefazione al testo: “Tommaso non è uno yes man. Quando non è d’accordo, lo dice. Argomenta il suo punto di vista, prova a convincerti, non si limita ad annuire. In politica – e ancora di più nella comunicazione politica – questo atteggiamento è fondamentale. Perché il consenso si costruisce con idee vive e autentiche, non con il conformismo. La politica non è fatta di algoritmi o slogan passeggeri, ma di persone.”

L’Autore di , Tommaso Longobardi, laureato in Psicologia, lavora nella comunicazione digitale da oltre dieci anni. Ha iniziato come libero professionista e collaboratore per agenzie e aziende e ha seguito progetti di comunicazione strategica, content e social media per clienti del settore privato e pubblico. Oggi è il responsabile della comunicazione digitale del Presidente Meloni.