NewTuscia – VITERBO – La Ragioneria territoriale dello Stato di Viterbo e Rieti ha espresso parere favorevole sulla rendicontazione di 901.318,30 euro relativa agli interventi realizzati nei comuni di Acquapendente, Orte e Proceno a seguito degli eventi alluvionali che colpirono la Tuscia nel novembre 2012.

Ieri 27 ottobre è arrivata la comunicazione ufficiale con cui la Ragioneria ha restituito il rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2025, completo del visto di regolarità amministrativa e contabile.

Il risultato è frutto del lavoro svolto dal presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, in qualità di soggetto attuatore, che con il supporto degli uffici provinciali ha provveduto alla predisposizione e alla trasmissione della documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione delle risorse impiegate.

Gli interventi rientrano nel programma di finanziamenti disposto a seguito delle eccezionali precipitazioni dell’11, 12 e 13 novembre 2012, che causarono ingenti danni in diversi comuni della provincia. Le risorse sono state destinate al ripristino delle infrastrutture danneggiate e agli interventi necessari per il superamento dell’emergenza.

“L’esito positivo della rendicontazione rappresenta un risultato importante, che ci permette di portare a compimento un ulteriore passaggio amministrativo legato agli interventi successivi all’alluvione del 2012 – commenta Romoli –. Desidero ringraziare gli uffici provinciali per il lavoro svolto e per l’impegno con cui hanno seguito tutte le procedure necessarie. Anche a distanza di anni, è fondamentale garantire una gestione attenta e corretta delle risorse pubbliche, nell’interesse dei comuni e delle comunità coinvolte”.

Provincia di Viterbo