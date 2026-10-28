NewTuscia – ACQUAPENDENTE (VT) – Il Comitato aquesiano dei genitori “Viva la Scuola” torna nuovamente a fari sentire.
Dopo il successone a livello mediatico della proposta alla Dirigente Dottoressa Luciana Billi di suggerire agli insegnanti di non sovraccaricare i ragazzi di compiti durante il week-end, ancora più numerosi si fanno porta voci di un suggerimento per apportare migliorie a tutto quanto concerne la logistica che riguarda i figli frequentanti le Scuole Medie.
“Sono più di tre settimane”, sottolineano “che nell’Istituto di Piazza Santa Maria i bagni sono rotti e quindi conseguentemente non funzionanti. Unica possibilità utilizzare quelli della palestra. Con conseguenti disagi-movimenti a studenti che devono impiegare molti minuti per raggiungere i locali. E quindi non poter seguire con costanza lo sviluppo delle lezioni”.
“Inoltre”, sottolineano, “in alcuni casi ritornano a casa che non avendo potuto evacuare correttamente evidenziano malori di basso livello”.