Il sindaco Grassotti: “L’obiettivo è andare incontro ai cittadini in difficoltà e migliorare l’efficienza delle riscossioni”

NewTuscia – VITORCHIANO – La giunta comunale di Vitorchiano ha approvato l’atto di indirizzo per introdurre una misura di definizione agevolata – nota come “rottamazione” – per le entrate e i tributi comunali la cui riscossione è affidata a concessionari privati. L’iniziativa, di cui è stata avviata l’attività istruttoria, ha come obiettivo regolarizzare le posizioni debitorie, andando incontro ai cittadini e in difficoltà e, al contempo, migliorando l’efficienza delle riscossioni e riducendo il contenzioso a carico dell’ente.

Con specifica delibera, l’amministrazione comunale ha dato mandato ai responsabili del servizio tributi e del servizio finanziario di disporre un’accurata ricognizione dei crediti per verificare e procedere, all’interno del complesso quadro tecnico normativo, all’eventuale abbattimento (totale o parziale) di sanzioni e interessi, definire le modalità di pagamento (anche attraverso forme di rateizzazione) e fornire un’individuazione precisa delle entrate e delle annualità ammissibili alla misura.

“L’atto di indirizzo approvato in giunta – sottolinea il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti – costituisce un primo, deciso e fondamentale passo di natura istruttoria finalizzato a costruire una proposta concreta, sostenibile e rispettosa degli equilibri di bilancio, garantendo equità fiscale, trasparenza e un reale supporto ai contribuenti. Una precisa scelta amministrativa per venire incontro alle difficoltà dei cittadini e a migliorare l’efficienza delle procedure di riscossione, con cui sarà inoltre possibile ridurre il contenzioso a carico del Comune e i relativi costi”.

Le modalità operative della “rottamazione” delle cartelle esattoriali, nel caso in cui l’istruttoria tecnica degli uffici sancisca la fattibilità tecnico-economica dell’intera manovra, saranno emanate successivamente tramite un provvedimento e un regolamento specifici.

COMUNE DI VITORCHIANO