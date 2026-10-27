NewTuscia – VITERBO – Vittoria pesante per l’Under 16 del Viterbo FC sulla Sorianese, nella seconda giornata del campionato provinciale. Dopo il brutto esordio segnato da una pesante sconfitta sul campo del Grandori, i gialloblù si rifanno alla grande, battendo in casa per 2-0 un’altra delle grandi favorite per la vittoria finale, grazie alle reti di Mecarini e del classe 2012 Rosa Jimenez, entrambe nella ripresa.

“E’ stata una partita combattuta – commenta mister Francesco Ronca – contro una squadra ostica e ben organizzata. I ragazzi hanno mostrato grande spirito di sacrificio, compattezza e voglia di portare a casa il risultato. Dopo la brutta sconfitta della prima giornata, ciò che io ed il mio staff volevamo era soprattutto un cambio di atteggiamento e mentalità, ed abbiamo avuto risposte molto importanti sotto questo aspetto”.

“Naturalmente c’è ancora molto da migliorare – prosegue Ronca –, soprattutto come accaduto in alcuni momenti della gara dove magari avremmo potuto gestire meglio il possesso e le situazioni di gioco, ma la strada è quella giusta. Credo fortemente in questo gruppo e sono convinto che, affrontando ogni domenica nuove difficoltà ed avversari, questi ragazzi cresceranno sia individualmente che come squadra. Il risultato con la Sorianese è stato importante, ma lo sono stati ancora di più lo spirito e la mentalità con cui esso è arrivato”.

Non può essere invece altrettanto soddisfatta per il risultato l’altra compagine gialloblù degli Under 15, che rimedia un severo 1-4 interno contro il Monterosi in un match che però non rende giustizia alla prestazione fatta vedere in campo dai ragazzi di mister Mario Cauli, che restano fermi a 0 dopo due giornate in attesa di maggior fortuna.