Una struttura simbolo, intitolata al grande pioniere del Cinema Filoteo Alberini, nato ad Orte

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Dopo un lungo percorso di restauro e attesa, la città riconquista il suo palcoscenico naturale e uno spazio fondamentale per la cultura, lo spettacolo e la socialità.

I lavori di ristrutturazione del Cinema Alberini, svolti con fasi alterne da diversi anni, erano ripresi ad ottobre 2021, subito dopo l’insediamento della nuova amministrazione Primieri. E’ stato completato l’impianto di illuminazione e la tinteggiatura del soffitto e di parte delle pareti. Sono stati realizzati il foyer ed i bagni.

Dopo otto anni di chiusura, il Cine Teatro Alberini ha riaperto le porte alla città. Domenica scorsa 25 ottobre, alle ore 16, le luci della storica sala nel cuore del centro storico sono tornate ad accendersi, segnando la conclusione di un lungo e complesso percorso di restauro.

Inaugurazione del Cinema Teatro Filoteo Alberini restaurato: la Vice Sindaco Antonella Claudiani, il Sindaco Dino Primieri e il Vice presidente della Provincia di Viterbo Maurizio Palozzi.

L’inaugurazione, patrocinata dal Comune di Orte e accompagnata dallo slogan “Una nuova storia. Si riaccendono le luci e si apre il sipario”, ha restituito alla comunità non soltanto un edificio rinnovato, ma anche un luogo di incontro, cultura e socialità. Per quasi un decennio la chiusura della sala aveva lasciato un vuoto nel tessuto cittadino; oggi il suo ritorno rappresenta un segnale concreto di ripartenza per l’intero centro storico.

Un restauro lungo e articolato. Gli interventi hanno interessato in modo profondo la struttura: un restyling architettonico, nuovi servizi, ristrutturati i camerini, realizzata una nuova platea sostituite le porte delle uscite di emergenza, ristrutturazione del tetto e rifacimento degli impianti termici, elettrici ed antincendio nel rispetto della normativa vigente.

Il percorso dei lavori, avviato attraverso finanziamenti regionali e successivamente sostenuto da risorse di bilancio, ha incontrato anche un elemento inatteso: durante gli scavi per le fondazioni delle gradinate sono emersi resti di mura medievali, ai margini di una strada ritenuta di possibile origine romana. Una scoperta che ha aggiunto valore storico a un cantiere già fortemente legato all’identità della città

Nel nome di Filoteo Alberini

La riapertura assume un significato ancora più forte perché la sala porta il nome di Filoteo Alberini, pioniere ortano della cinematografia. Inventore e imprenditore, Alberini fu tra i protagonisti delle origini del cinema italiano e fondò nel 1904 la casa di produzione Cines. Il nuovo corso del teatro intende quindi valorizzare anche questo patrimonio di memoria e innovazione.

In una città che conserva un legame profondo con la settima arte, il Cine Teatro Alberini torna a essere uno spazio privilegiato per proiezioni, spettacoli, iniziative culturali e attività associative.

Un bene comune restituito alla città

Il sipario che si rialza racconta dunque molto più della conclusione di un cantiere. È la restituzione di un bene comune, capace di tenere insieme memoria e futuro.

Per Orte, l’inaugurazione del Cinema Teatro Alberini segna l’inizio di una nuova storia: quella di un luogo ritrovato che, dopo anni di silenzio, può tornare a parlare attraverso le immagini, il teatro e la voce della sua comunità.