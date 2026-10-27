NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Il presidente della Sorianese Moreno Porta interviene dopo i cambiamenti nell’assetto dirigenziale e la conclusione del rapporto con lo staff tecnico, per chiarire le scelte della società e gli obiettivi della stagione.

«Mi assumo la responsabilità di tutte le scelte compiute e della situazione in cui ci troviamo. Le persone che hanno lavorato con noi hanno avuto la mia fiducia. Sarebbe troppo facile, oggi, attribuire ad altri ciò che non ha funzionato».

Porta spiega le ragioni del cambiamento: «Ad un certo punto non riconoscevo più la mia Sorianese, quella che abbiamo sempre vissuto e costruito insieme. Per il legame che ho con questa società, ho ritenuto necessario riprendere in mano la guida del progetto, insieme a chi continua a sostenerlo. Significa esserci, decidere e rispondere delle conseguenze».

Sulla separazione dallo staff tecnico e parte della dirigenza: «Quando si lavora insieme si costruiscono legami che rendono certe decisioni difficili. La conclusione del rapporto non cancella il valore del percorso condiviso con Chirieletti e Cervini, ai quali va la nostra riconoscenza. Adesso dobbiamo dare continuità al lavoro della squadra e guardare ai prossimi impegni. Ringrazio anche Maurizio e Massimiliano Casadidio e Luigi Coni per l’impegno e il contributo dato alla società».

Gli obiettivi sportivi restano invariati: «Vogliamo un campionato tranquillo, puntando alla salvezza diretta. Per raggiungerla servono continuità, lavoro e scelte coerenti. Ho parlato chiaramente ai calciatori, assumendomi le mie responsabilità e chiedendo a ciascuno di fare altrettanto nel proprio ruolo. Ho confermato l’impegno della società e chiesto serietà, disponibilità e concentrazione sul campo. Ai tifosi dobbiamo spiegazioni e risposte concrete, tocca a me per primo».

La società è al lavoro per definire il nuovo staff tecnico, mentre la squadra prosegue gli allenamenti in preparazione al prossimo impegno di campionato.