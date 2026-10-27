NewTuscia – ROMA – “Con l’occupazione del liceo Mamiani, questa mattina, si allarga la mobilitazione studentesca nelle scuole romane. Dal Tasso al Piaget, dall’Argan al Ripetta, sempre più studenti protestano contro i tagli all’istruzione pubblica, le condizioni degli edifici scolastici e le politiche di riarmo del governo Meloni. Ridurre tutto a una questione di ordine pubblico significa ignorare le ragioni di una protesta che merita ascolto”.
Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma, Castelli e Litoranea di Rifondazione Comunista e membro della Direzione nazionale.
“All’istituto Piaget di Tor Sapienza gli studenti denunciano servizi igienici malfunzionanti, infiltrazioni e spazi inutilizzabili. Problemi che raccontano le difficoltà quotidiane della scuola pubblica e sui quali le istituzioni hanno il dovere di intervenire.
Eppure, mentre gli studenti chiedono scuole dignitose e un futuro diverso, assistiamo a interventi delle forze dell’ordine come quello avvenuto ieri al liceo Giordano Bruno, dove sette giovani sono stati accompagnati in commissariato.
Chiediamo al governo e alla Città Metropolitana di Roma investimenti straordinari nell’edilizia scolastica, interventi urgenti negli istituti che presentano criticità e l’apertura di un confronto con le rappresentanze studentesche.
La mobilitazione che attraversa le scuole romane, anche in vista dello sciopero del 30 ottobre, pone una questione politica precisa: non si può continuare a trovare risorse per il riarmo mentre mancano quelle necessarie a garantire scuole sicure, servizi adeguati e un futuro dignitoso alle nuove generazioni”.