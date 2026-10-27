NewTuscia – VITERBO – Lutto nel mondo dello sport, la città perde una figura importante della storia del basket viterbese. La sindaca Chiara Frontini e l’assessore allo sport Emanuele Aronne esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Sergio Fontana, protagonista del basket cittadino e figura che ha contribuito alla crescita del movimento cestistico viterbese. “Sergio Fontana ha rappresentato una parte importante della storia sportiva della nostra città – dichiara la sindaca Frontini -. Il suo percorso e il suo impegno nel mondo della pallacanestro hanno lasciato un segno nella comunità viterbese. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale, rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che oggi ne piangono la scomparsa”.

“Sergio è stato un protagonista della pallacanestro viterbese, prima da giocatore, quando era davvero fortissimo, e poi da dirigente – sottolinea l’assessore Aronne -. Una persona che ha dato tanto a questo sport e che è stata un punto di riferimento per il movimento cestistico cittadino. La sua scomparsa lascia un vuoto importante, umano e sportivo, in una comunità che gli deve molto”.