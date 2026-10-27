Quattro appuntamenti a novembre a palazzo dei Priori, presso la sala Sacchetti, con psicologi, giuristi, esperti e testimoni. Ingresso libero

NewTuscia – TARQUINIA – Torna a Tarquinia “Pillole di Psicologia”, il ciclo di incontri informativi organizzato dallo Studio di Psicologia Rossetti in collaborazione con la Società Tarquiniense d’Arte e Storia (STAS) e con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Città di Tarquinia. Gli incontri si terranno a palazzo dei Priori, presso la sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, alle 17,30, con ingresso libero. Curatrice e moderatrice della rassegna è la dottoressa Claudia Rossetti, psicologa e psicoterapeuta familiare.

Il programma 2026 si apre sabato 7 novembre con un appuntamento della sezione KIDS: “Il valore della lettura: un viaggio teorico ed esperienziale attraverso gli albi illustrati”. Interverranno la dottoressa Claudia Astolfi, educatrice sociale, e la dottoressa Livia D’Avenia, bibliotecaria. Sabato 14 novembre spazio alla testimonianza di Valentina Ortenzi in “La mia Vittoria: oltre la diagnosi, la vita”, un racconto personale che invita a guardare oltre la malattia e a dare valore alla vita. Sabato 21 novembre il tema è “Anatomia della violenza: profili giuridici, psicologici e sociali”. Il fenomeno sarà affrontato da più punti di vista con l’avvocato Pier Giorgio Giorgi, l’ingegner Paolo Reale, esperto di informatica forense, e l’avvocato Paolo Pirani, penalista. Il calendario si chiude venerdì 27 novembre con “Ascoltami: l’adolescenza attraverso il teatro”, un incontro di performance teatrali e laboratori d’improvvisazione a cura della dottoressa Laura Brizi, con la Compagnia teatrale dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia. L’iniziativa vuole offrire alla cittadinanza occasioni di approfondimento e confronto su temi che riguardano le famiglie, i giovani e la comunità, con un linguaggio accessibile e con il contributo di professionisti del territorio. Il ciclo è realizzato anche grazie al sostegno di numerose attività locali.