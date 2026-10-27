NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – L’ASD Sorianese comunica di aver affidato a Massimo Lupi la guida tecnica della prima squadra.

Per Lupi si tratta di un ritorno a Soriano, dove ha già guidato i rossoblù conquistando due secondi posti nel campionato di Eccellenza. Nel corso della sua carriera ha allenato, fra le altre, Fiumicino, Anagni, Fortitudo Nepi, Vis Artena, San Filippo Neri, Cerveteri, Guidonia e Atletico 2000, maturando una lunga esperienza nel calcio dilettantistico laziale.

«Sono felicissimo di tornare a Soriano, dove ho vissuto due anni bellissimi, con tante vittorie e un ottimo rapporto con tutto l’ambiente. Qui ho tanti amici e torno con grande piacere, con la speranza di regalare nuove soddisfazioni alla Sorianese. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza per fare bene», dichiara il nuovo allenatore rossoblù.

La società dà il bentornato a mister Lupi e gli augura buon lavoro alla guida della prima squadra.