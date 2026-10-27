Il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – L’Incontro Internazionale per la Pace ad Assisi si e’ tenuto dal 25 al 27 ottobre 2026, in occasione del 40° anniversario dello storico incontro di preghiera convocato da San Giovanni Paolo II nella città’ di San Francesco nel 1986.

L’incontro interreligioso prende spunto dall’affermazione “Pace disarmata e disarmante” di papa Leone ed e’ promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con la Diocesi di Assisi e le famiglie francescane.

L’evento coinvolge la città di Assisi e la vicina Bastia Umbra (Umbriafiere) per l’assemblea inaugurale e i vari forum tematici.

Partecipano i Leader religiosi delle diverse fedi mondiali, esponenti della cultura, della società civile e delle istituzioni.

L’apertura dell’incontro è stata caratterizzata dai messaggi del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e dal richiamo al dialogo di Papa Leone XIV.

Nel corso dell’evento si tengono forum e dibattiti di approfondimento su temi quali il ruolo delle religioni, la pace in un’epoca di poteri e conflitti globali, l’umanità nell’era della tecnologia e il futuro dell’Africa.

È prevista la cerimonia conclusiva con la partecipazione dei delegati religiosi riuniti per rilanciare l’appello per la pace.

Papa Leone nel videomessaggio inviato ai partecipanti all’Incontro internazionale di Assisi: “Non c’è nessuna guerra santa: solo la pace è santa!”

“La guerra non può mai essere fatta in nome di Dio!”. Citando la sua enciclica “Magnifica humanitas”, il Pontefice ricorda che “per noi credenti, ‘combattere in nome della religione significa, in realtà, colpire la religione stessa’”. “Non c’è nessuna guerra santa: solo la pace è santa!”, ribadisce Leone XIV, per il quale “c’è bisogno di far crescere lo spirito di Assisi, che è rifiuto della legittimazione religiosa della guerra, spirito di mediazione e dialogo, esperienza contemplativa e azione creativa per un futuro di pace”. Il Papa, che su consiglio dei medici non ha potuto raggiungere Assisi dopo l’intervento chirurgico del 13 ottobre, si rivolge così ai presenti: “Avrei desiderato essere con voi, presso la tomba di San Francesco, in questo importante anniversario, per vedere i vostri volti e dare insieme una bella testimonianza che vivere da fratelli e sorelle è già possibile!”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, un messaggio augurale.

«Ricorrono quarant’anni dall’Incontro di amicizia e di preghiera che Giovanni Paolo II promosse ad Assisi, la città di san Francesco.

Leader religiosi provenienti da tutto il mondo si trovarono insieme per dare testimonianza alla pace e alla fraternità, per ribadire che non si può uccidere, non si può sfruttare, non si può sottomettere in nome di Dio.

Quello di Assisi fu un evento profetico. La Comunità di Sant’Egidio si è fatta animatrice di incontri internazionali che, anno dopo anno, hanno inteso ravvivare lo “spirito di Assisi” mentre le guerre, le diseguaglianze, le volontà di potenza e dominio facevano sentire sempre più il loro peso oppressivo sul corso della storia.

Siamo riconoscenti per questo prezioso impegno.

Oggi, con il ritorno ad Assisi a ridosso delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Santo, desidero rivolgere un intenso augurio affinché queste giornate siano fruttuose.

Abbiamo bisogno di riconciliazione, di pace, di cooperazione.

Avvertiamo le ferite profonde recate all’umanità in guerre come in Ucraina, in conflitti come a Gaza, in Palestina, così come negli altri luoghi in cui comunità e popoli invocano pace senza che le loro voci neppure arrivino a noi.

Abbiamo bisogno che l’inviolabilità della dignità umana torni a essere misura della politica e dei comportamenti degli Stati, e base di un diritto internazionale nuovamente riconosciuto e rispettato.

La forza delle religioni è importante. Possono osare, con il coraggio che viene dalle Fedi, dalla dimensione spirituale che alimenta la cultura, il pensiero, il cammino, l’azione. Sono l’esempio di come il dialogo, il rispetto della diversità, la solidarietà fanno crescere fiducia e alimentano coesione e sicurezza.

L’inerzia è ingiustificabile. Conflitti, ingiustizie, povertà, sopraffazioni sono prodotti umani.

Gettare i semi della pace, sconfiggere i pregiudizi, ricostruire diritto, equità, libertà dove sono stati calpestati è opera che, certamente, riguarda i governi e le istituzioni, ma nessuno è dispensato dal compiere la propria parte.

Ciascuna donna, ciascun uomo può mettere in campo la propria passione, esercitare la propria responsabilità, per rendere possibili tratti di un mondo in pace».

Nel quarto decennale della storica Giornata di preghiera per la pace convocata da Papa Wojtyla il 27 ottobre 1986, papa Leone ha inteso riaffermare l’eredità dello “Spirito di Assisi”.

Da Giovanni Paolo II, che ne approfondisce il significato teologico, a Benedetto XVI, che apre il dialogo anche ai non credenti; da Francesco, che richiama alla fraternità, fino a Leone XIV, che invita le religioni a ritrovare nelle proprie radici un antidoto all’odio e alla violenza.

Come sostenuto da Fabio Colagrande su www.vaticanews.va, non era mai accaduto che un Papa convocasse i rappresentanti delle grandi religioni del mondo per una giornata dedicata alla pace.

Il 27 ottobre 1986 Giovanni Paolo II sceglie Assisi, la città di san Francesco, per un’iniziativa senza precedenti, destinata a lasciare un segno profondo nella storia del dialogo interreligioso. A quarant’anni di distanza, quell’appuntamento resta uno dei gesti più significativi del suo pontificato e un punto di riferimento per i suoi successori.

I giovani ebrei che offrono rami d’ulivo ai rappresentanti religiosi, anzitutto ai musulmani: un gesto che il cardinale Roger Etchegaray, al quale Papa Wojtyła affidò la “regia” dell’incontro, ricorderà raccontando di essersi commosso fino alle lacrime.

Lo scambio della pace tra i responsabili delle Chiese cristiane nella cattedrale di San Rufino, con la commozione visibile sui volti di alcuni partecipanti.

I leader intirizziti dal freddo, stretti l’uno all’altro sul palco davanti alla basilica, e l’arcobaleno apparso dopo una mattinata grigia: due particolari rimasti nella testimonianza di Etchegaray, che lesse nell’arcobaleno un segno di fraternità.

Sono queste alcune delle immagini che restano di quella giornata storica, nata per testimoniare un impegno condiviso per la pace, nel rispetto delle diverse convinzioni religiose, con ciascuno raccolto in preghiera secondo la propria tradizione.

Giovanni Paolo II durante l’incontro di preghiera per la pace ad Assisi del 1986.

Ma, al di là dei ricordi, quel giorno dà origine al cosiddetto “Spirito di Assisi”: l’impegno delle diverse religioni a incontrarsi, dialogare e costruire insieme la pace.

Da Papa Wojtyła ai suoi successori, la riflessione tornerà più volte sul rapporto tra preghiera e pace, identità religiosa e incontro, fede e responsabilità per l’umanità.