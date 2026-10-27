NewTuscia- ROMA – Si è tenuto presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio a Roma l’importante convegno dal titolo “Impresa 2030: Come si costruisce un’impresa capace di prevenire i rischi e affrontare il futuro?”. All’incontro, focalizzato su tematiche strategiche quali governance, prevenzione dei rischi, credito, innovazione e continuità aziendale, hanno preso parte il Consigliere provinciale, dirigente ANCI Lazio e Vice Segretario Nazionale Vicario del partito Evoluzione e Libertà, Gianluca Quadrini, insieme a Mario Borza, Consigliere comunale di Casalvieri e Responsabile del partito Evoluzione e Libertà per la Valle di Comino.

L’evento ha rappresentato un fondamentale ed inderogabile momento di approfondimento per il tessuto produttivo ed istituzionale del territorio frusinate e dell’intera regione. In un panorama economico e giuridico in continua evoluzione, iniziative di questo calibro si rivelano essenziali per consentire alle imprese di aggiornarsi puntualmente sulle novità normative in materia bancaria, creditizia e societaria. La corretta strutturazione degli assetti organizzativi, l’analisi dei rischi e la conoscenza degli strumenti per l’accesso al credito e la finanza agevolata costituiscono ormai requisiti indispensabili per garantire la competitività, la salvaguardia patrimoniale e la crescita delle attività sul territorio.

A margine dei lavori, il Vice Segretario Nazionale Vicario di Evoluzione e Libertà, Gianluca Quadrini, ha rilasciato un’articolata dichiarazione:

«Desidero rivolgere i miei più vivissimi e sentiti complimenti agli organizzatori per la promozione di un convegno di straordinario valore formativo e strategico, capace di mettere al centro del dibattito i reali bisogni delle aziende e delle amministrazioni locali. In un’epoca caratterizzata da rapido sviluppo tecnologico e complesse dinamiche di mercato, questi momenti di incontro sono di fondamentale importanza per le nostre imprese, che necessitano di un orientamento chiaro e costante sulle evoluzioni legislative in materia bancaria e societaria. Soltanto attraverso la cultura della prevenzione dei rischi, una governance moderna ed una consapevolezza normativa si può garantire la tutela ed il futuro delle nostre realtà produttive.

Un plauso ed un ringraziamento particolarmente sentito vanno alla moderatrice dell’evento, Claudia Gentile, per la sua eccezionale professionalità e la brillante conduzione del dibattito, con cui ha saputo coordinare in maniera magistrale i qualificati interventi dei relatori e stimolare riflessioni di altissimo profilo.

Insieme a Mario Borza, Consigliere comunale di Casalvieri e nostro Responsabile di partito per la Valle di Comino, e a tutta la squadra di Evoluzione e Libertà, confermiamo il nostro massimo impegno a fianco degli imprenditori, dei professionisti e delle comunità locali. Continueremo a promuovere con determinazione ogni iniziativa che favorisca la sinergia tra istituzioni e mondo del lavoro, con l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo economico basato su innovazione, legalità e valorizzazione dei nostri territori.»

L’iniziativa ha ribadito la centralità della cooperazione tra enti locali, categorie professionali ed istituzioni regionali nel tracciare le linee guida per la crescita delle imprese verso il 2030.