MUSICA, INTRATTENIMENTO, ANIMAZIONE ITINERANTE E DOLCETTO E SCHERZETTO TRA I NEGOZI DELLE VIE DEL CENTRO.

Dalle ore 17 alle ore 22, iniziative anche nell’area ricompresa tra piazza del Plebiscito, piazza delle Erbe, largo C. Battisti, corso Italia, via Roma e via Saffi

NewTuscia – VITERBO – Spettacoli, musica, artisti di strada, clown e il tradizionale dolcetto e scherzetto anche nell’area ricompresa tra piazza del Plebiscito, piazza delle Erbe, largo C. Battisti, corso Italia, via Roma e via Saffi, dalle ore 17 alle ore 22. Con la delibera n. 322 del 23 ottobre, la giunta comunale ha infatti ampliato il programma di Halloween con animazione itinerante a tema fantastico, in programma sabato 31 ottobre, per le vie del centro storico.

L’iniziativa punta a un ulteriore coinvolgimento del centro storico, affiancando gli appuntamenti de La Notte di Mezzo – Halloween il Passaggio, organizzata dall’associazione culturale Argot con il patrocinio e il sostegno del Comune e della Provincia di Viterbo e il patrocinio della Fondazione Carivit, in programma nel quartiere San Pellegrino.

“È noto come tra gli obiettivi strategici di governo della città ci sia l’ampliamento delle attività di animazione anche nella parte commerciale del centro, e non solo a San Pellegrino e nel quartiere medievale – afferma la sindaca Chiara Frontini -. In questi anni abbiamo lavorato sempre in questo senso e il weekend di Halloween 2026 non fa eccezione.

Valorizzare il centro storico con iniziative capaci di coinvolgere cittadini e visitatori è stata fin da subito una priorità, come parte del programma di rilancio del centro storico. Ampliare ed estendere il programma di Halloween significa sostenere le realtà culturali del territorio e rendere la città maggiormente attrattiva”. “Alla luce del successo dello scorso anno anche tra le vie del centro, dell’asse Corso Italia, con animazione e musica – aggiunge l’assessore alla Promozione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale Katia Scardozzi – vogliamo riproporre una serie di iniziative, tra cui il dolcetto e scherzetto da parte dei bambini ai negozianti, e altre iniziative di intrattenimento diffuso lungo le vie del nostro centro storico”.