NewTuscia – GROTTAFERRATA – Una giornata di sport gratuito e inclusivo per tutte le età. Sabato 31 gennaio presso il Centro Sportivo La Madonnella di Grottaferrata si terrà “Sport in comune”, iniziativa pensata per valorizzare lo sport come strumento educativo per la crescita, la socializzazione, l’inclusione e la partecipazione di adulti e bambini.
Tennis, Padel, Pallavolo, Danza, Mountain Bike, Sport di strada, Scacchi, Burraco e attività inclusive per anziani e persone con disabilità, con la presenza di realtà sportive ed associazioni del territorio.
I partecipanti, oltre a cimentarsi in una delle attività disponibili, potranno mettere nero su bianco le proprie proposte a tema sportivo per il futuro della nostra città, che saranno raccolte al termine dell’evento dagli organizzatori.
L’evento avrà inizio alle ore 10:00. Dopo le attività, verso le ore 12:15, si terrà un breve momento di confronto e dialogo volto a conoscere da vicino la rete sportiva grottaferratese, con la partecipazione di:
Mario Adriani e Laura Manna (La Madonnella)
Fabrizio Federici (Presidente UISP Regionale)
Laura Pisani (Amicizia e futuro)
Gennaro Cirillo (Atleta Olimpico e promotore del distretto dello sport dei Castelli Romani)
Alberto Catanzani (Presidente San Nilo Sport)
Alle ore 13:00, a conclusione della mattinata, si terrà un momento conviviale offerto dall’organizzazione.
Un evento promosso da Mirko Di Bernardo, già Sindaco di Grottaferrata dal 2022 al 2026, che rientra nel ciclo di incontri “Oggi parli tu!”, pensato per coinvolgere attivamente i cittadini nella costruzione di nuove proposte per il miglioramento di Grottaferrata sotto molteplici aspetti.
Dopo le giornate dedicate a Verde Pubblico, Urbanistica, Opere pubbliche, Cultura, Fiera Nazionale e molto altro, arriva un nuovo appuntamento, stavolta interamente dedicato allo Sport e alla sua funzione cruciale nello sviluppo della comunità.
Ingresso libero senza prenotazione
Sabato 31 ottobre dalle ore 10:00 presso il Centro Sportivo La Madonnella di Grottaferrata, via di Villa Grazioli snc.