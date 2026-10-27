NewTuscia – VITERBO – Si è concluso con il proscioglimento il processo a carico di Giuseppe Trovato, il presunto boss della Mafia viterbese, per riciclaggio di circa quattro chili di gioielli rubati ed evasione di fiscale.

All’imprenditore era stata contestata un’evasione di circa 100mila euro assommata in cinque anni e il passaggio di preziosi rubati nei tre negozi di compro oro di cui era titolare.

Il pubblico ministero Michele Adragna ha chiesto ieri in aula il non luogo a procedere e l’assoluzione, rispettivamente per i reati caduti in prescrizione e perché il fatto non sussiste. In particolare, data la mancanza di prove che attestassero la provenienza illecita dei gioielli, è venuta a mancare la base per l’accusa di riciclaggio.

Ricordiamo che nella legge italiana vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva.