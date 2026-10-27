NewTuscia – VITERBO – Ispettori dei centri di revisione, Cna Sostenibile in campo su tutti i fronti. L’ente di formazione della Cna di Viterbo e Civitavecchia ha infatti appena concluso con successo il percorso di aggiornamento per questa categoria, cui hanno preso parte circa 20 partecipanti. Ed è operativa sulla programmazione delle prossime edizioni.

Il sistema Cna Viterbo e Civitavecchia è impegnato costantemente per garantire che le imprese del settore siano sempre in regola e operino in totale conformità con le normative vigenti nello specifico con quanto disposto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in maniera particolare con il decreto ministeriale 446/2021 e i successivi decreti applicativi.

Quello appena concluso è un corso di aggiornamento obbligatorio che va rinnovato ogni tre anni. Gli ispettori che hanno partecipato lo avevano quindi frequentato l’ultima volta nel 2023. Cna Sostenibile apre ora da subito le iscrizioni per consentire di mettersi nuovamente in regola a quanti lo avevano svolto nel 2024. L’adempimento non è solo un obbligo, ma l’unico modo per non bloccare l’attività: si tratta infatti di un requisito necessario per il mantenimento dell’operatività sul Rui, il Registro unico degli ispettori.

Parallelamente il sistema Cna promuove l’avvio dei corsi relativi ai moduli A e B, strutturati in una parte teorica e una teorico-pratica per un totale di circa 300 ore. Questa offerta formativa si rivolge a coloro che intendono intraprendere ex novo o completare il proprio percorso di abilitazione professionale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Cna Sostenibile al numero 0761.1768320.