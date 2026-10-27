Massimo Blandini





Firenze e Buccellati si ritrovano nel segno dell’arte, dell’eleganza e di una tradizione orafa che continua a distinguersi nel panorama internazionale. La Maison torna nella prestigiosa Via Tornabuoni con una nuova boutique, rinnovando il legame con una città che da secoli rappresenta un punto di riferimento per la creatività e il gusto italiano. Per celebrare questo ritorno, è stata organizzata una mostra dedicata ad alcune creazioni della collezione storica, un’occasione per scoprire da vicino gioielli che racchiudono storie, talento e una straordinaria attenzione per i dettagli. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 31 dicembre 2026, all’interno della nuova boutique. Non si tratta soltanto di ammirare oggetti preziosi, ma di entrare in contatto con una precisa idea di eleganza, costruita nel tempo attraverso la scelta dei materiali, la qualità delle lavorazioni e la capacità di dare carattere a ogni singola creazione. In questo percorso, Firenze occupa un posto speciale. Il patrimonio artistico della città, con la sua eredità rinascimentale, offre infatti un riferimento naturale per una Maison che ha sempre attribuito grande importanza alla manualità e alla ricerca estetica. Le opere esposte richiamano un mondo nel quale la raffinatezza nasce anche dalla pazienza, dall’esperienza degli artigiani e dalla cura di particolari che spesso sfuggono a un primo sguardo. Tra i pezzi più significativi spicca una collana di perle grigie realizzata nel 1985, impreziosita da volute in oro e diamanti. È una creazione che colpisce per la sua presenza scenica e per l’armonia delle forme, capace di richiamare lo splendore dei gioielli rinascimentali senza rinunciare alla personalità stilistica di Buccellati. Le perle, l’oro e i diamanti si combinano in un insieme ricercato, nel quale ogni elemento contribuisce a rendere il gioiello inconfondibile. Il ritorno della Maison in Via Tornabuoni rappresenta quindi qualcosa di più dell’apertura di un nuovo spazio commerciale. È anche un’occasione per riscoprire il valore di un mestiere che richiede competenza, sensibilità artistica e una lunga esperienza, qualità che continuano a distinguere l’alta gioielleria italiana. La mostra si rivolge tanto agli appassionati quanto ai visitatori che desiderano conoscere più da vicino questo mondo. Fino alla fine dell’anno, la boutique fiorentina offrirà la possibilità di ammirare creazioni storiche e di apprezzare il percorso di una Maison che ha saputo mantenere un rapporto costante con la propria tradizione. In una città dove arte e cultura fanno parte della vita quotidiana, Buccellati rinnova così il proprio dialogo con Firenze, attraverso gioielli che custodiscono la memoria del passato e conservano intatta la loro capacità di affascinare.