NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Stazione di Borgorose hanno tratto in arresto un cinquantenne ritenuto responsabile dell’inosservanza delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno.

L’operazione è scaturita nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria. Durante la scorsa notte, i militari dell’Arma hanno proceduto all’ispezione di un locale pubblico situato nel comune di Borgorose. All’interno dell’attività commerciale è stato identificato un uomo sospetto che gli immediati accertamenti hanno consentito di verificare che era gravato dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con l’ulteriore divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nel territorio del comune di Avezzano, nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le 06:30. Constatata la flagranza della violazione delle prescrizioni imposte, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

L’attività si inserisce nella costante azione di vigilanza e prevenzione condotta dai Carabinieri a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, volta a garantire l’effettivo rispetto dei provvedimenti emessi a carico di soggetti destinatari di misure restrittive della libertà personale.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.