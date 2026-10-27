NewTuscia – VITERBO – In arrivo novità importanti per gli operatori economici dell’Alto Lazio che operano con l’estero grazie alla prossima entrata in funzione del terminal intermodale dell’Interporto di Orte. Un’impresa che sceglie Orte e possiede (o acquisisce) lo status di AEO (operatore economico autorizzato) potrà ottenere infatti un grande vantaggio competitivo, posizionandosi in un nodo geografico strategico del Centro Italia con costi di gestione ridotti e massima sicurezza della catena di approvvigionamento. Questo sarà il focus del convegno dal titolo “Import/Export: nuove opportunità per le imprese – Focus su AEO e Interporto di Orte” organizzato Camera di Commercio Rieti Viterbo e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per il prossimo venerdì 30 ottobre 2026 presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio Rieti Viterbo, in Via F.lli Rosselli 4 a Viterbo.

I lavori si apriranno alle ore 10.00 con i saluti istituzionali affidati al Segretario generale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Francesco Monzillo, e al Dirigente dell’Ufficio Agenzia Dogane e Monopoli Lazio 3, Raffaele Capuano.

Sarà poi la volta dei funzionari e referenti AEO dell’Ufficio ADM Lazio 3 – Claudio Marzoli, Francesca Maria Carlini e Tania Moscini – che approfondiranno il tema “AEO e semplificazioni doganali”, fornendo importanti aggiornamenti normativi, illustrando i vantaggi dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) e presentando gli strumenti operativi per facilitare gli scambi con l’estero.

La Responsabile AEO dell’Interporto Orte S.p.A., Laura Scapigliati, curerà poi un intervento dedicato all’Interporto come hub strategico per l’import e l’export. Verranno presentate le ultime novità infrastrutturali, i servizi di logistica integrata e le nuove opportunità operative riservate alle aziende del territorio.

La mattinata proseguirà con una tavola rotonda animata dalle testimonianze di aziende locali che hanno ottimizzato la propria supply chain sfruttando le agevolazioni doganali e i servizi intermodali.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

Per ragioni organizzative è richiesta la conferma della presenza registrandosi al link https://unioncamere.my.site.com/cciaaRietiViterbo/s/ oppure inviando una email all’indirizzo internazionalizzazione@rivt.camcom.it.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turismo Marketing Supporto alle Imprese Internazionalizzazione e Progetti Europei della Camera di Commercio Rieti Viterbo al numero 0761.234403, email internazionalizzazione@rivt.camcom.it.