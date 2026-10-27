NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo:

I comuni dei Castelli Romani potrebbero non dormire più sonni tranquilli visto che il movimento Italia dei Diritti De Pierro ha iniziato già da tempo ad accendere i riflettori sul territorio tanto amato dai romani che scelgono queste località per la tradizionale gita fuori porta.

Carlo Folcarelli responsabile IdD per l’Area dei Castelli Romani segnala una situazione di degrado in viale Bettino Craxi a Cecchina:” Ci troviamo praticamente sopra il campo sportivo della località di Cecchina dove sull’asfalto si notano delle crepe che potrebbero creare pericoli per chi vi transita. Inoltre notiamo anche che dei tombini stanno sprofondando aggravando ancora di più il pericolo. Questo tratto di strada, intitolato a Bettino Craxi, risulta essere molto frequentato e permette di collegare la via Nettunense con viale Italia che a sua volta permette di raggiungere i comuni di Ariccia e Genzano di Roma. Questo ci porta inevitabilmente a sollecitare un intervento di riassetto stradale onde evitare che a causa di queste sconnessioni si possano innescare incidenti, i quali – conclude Folcarelli – potrebbero anche avere conseguenze gravi”.

Carlo Spinelli segretario provinciale romano IdD e responsabilenazionale per la Politica Interna chiude la segnalazione di Folcarelli commentando: “Non passa certo inosservata la pericolosità della rete viaria che colpisce la Città Metropolitana di Roma Capitale le cui strade sono segnate da sconnessioni e buche che rendono pericolosa la circolazione. Non sono esenti da questa problematiche le vie comprese nei comuni dei Castelli Romani, e le segnalazioni di Carlo Folcarelli ne sono una prova. Lo stesso Folcarelli aveva messo in evidenza la situazione di via Pagliarozza alla quale ha fatto seguito la risposta del sindaco di Genzano di Roma Fabio Papalia che si è impegnato a reperire i fondi per il riassetto del manto stradale. Adesso tocca al sindaco di Albano Laziale – conclude Spinelli – ad assumersi le proprie responsabilità e a programmare degli interventi in tutte quelle strade di competenza comunale che presentano pericoli dovuti alle pessime condizioni del manto stradale”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro provincia di Roma