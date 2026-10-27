NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Dopo il successo dell’apertura con Alessandro Benvenuti e Roberto Abbiati in “Re Lear e il suo buffone“, la stagione 2026-27 del Teatro Boni di Acquapendente, con direzione artistica di Sandro Nardi, prosegue con un omaggio a San Francesco d’Assisi in occasione degli 800 anni della morte.

Domenica 1° novembre alle ore 17:30 va in scena “Chiara e Francesco prima dell’alba”, scritto e diretto da Roberto Cavosi, con Caterina D’Ettorre e Gianluca Rossetti e con la partecipazione di Bruno Governale.

Lo spettacolo immagina una soglia: la notte prima che Francesco diventi il Santo che conosciamo. Fuori dalle mura di Assisi, in un gelo tagliente, in un tempo in cui la città è vicina ma sembra irraggiungibile, Francesco torna disertore dalla guerra: porta addosso la polvere, la fame, e soprattutto lo shock della brutalità umana. Non è un eroe e non è ancora un santo: è un giovane che non riesce più a chiamare “necessario” ciò che ha visto.

In quella notte incontra Chiara, destinata a diventare Santa Chiara. Chiara lo accudisce senza domande, lo copre con il suo mantello, lo ripara dal freddo come si ripara una vita dal crollo. Tra loro nasce un dialogo essenziale, fatto di parole che cercano un senso dove sembra non essercene più. Insieme provano a rintracciare il meglio dell’essere umano: la carità, la cura, la possibilità di scegliere il bene.

“Chiara e Francesco prima dell’alba” parla contro la guerra senza proclami, mostrando le conseguenze intime della violenza: lo svuotamento, la vergogna, la perdita di fiducia. E parla a favore di chi non ha voce: i poveri, gli invisibili, gli emarginati a cui Chiara già dedicava la propria attenzione. È una storia di corpi esposti al gelo e di coscienze esposte alla realtà; una notte in cui ogni gesto pesa, ogni scelta ferisce o salva.

A interrompere il loro percorso appare un mercante di uomini: una cartina di tornasole del male e della sua banalità. Non è un mostro, ed è proprio questo che inquieta: il male come abitudine, come commercio, come linguaggio normale. La sua presenza obbliga Francesco e Chiara a guardare in faccia il mondo così com’è, senza sconti. Nel gelo fuori Assisi, mentre la città dorme, Francesco comincia a trovare la sua strada. Non una fuga, ma una direzione: verso un’umanità più nuda e più giusta. Il racconto di una trasformazione: dalla guerra alla compassione, dalla paura alla responsabilità. Una notte sola, eppure capace di cambiare un destino.

La stagione 2026-27 del Boni, dal titolo “Intrecci collaterali“, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono acquistabili anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.