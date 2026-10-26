Il premio è stato consegnato nel corso del Laboratorio Blu Lazio

NewTuscia – TARQUINIA – Il Comune di Tarquinia è stato tra i protagonisti del Laboratorio Blu Lazio, l’appuntamento dedicato alla Blue Economy e alla pianificazione del territorio costiero, che si è svolto dal 21 al 24 ottobre alla Fiera di Roma. Nel corso dell’evento all’amministrazione comunale è stato conferito il Premio Blue Economy per i Comuni marittimi del Lazio, un riconoscimento assegnato “per l’impegno e la dedizione nella diffusione e sensibilizzazione dei valori fondanti della Blue Economy, per la tutela e la valorizzazione del territorio costiero e marittimo, e per il contributo alla costruzione di comunità più sostenibili, resilienti e consapevoli”.

Il premio riconosce l’intervento di bonifica biologica realizzato nell’estate 2025 sui canali che collegano il territorio urbano alla fascia costiera e sfociano in mare. In coerenza con gli obiettivi dell’Unione europea di proteggere e ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità marina e di prevenire ed eliminare l’inquinamento, il progetto ha impiegato metodi di biorisanamento e attivatori naturali, con composti biotecnologici in grado di ridurre la presenza di sostanze organiche e migliorare la qualità delle acque.

“Il mare è una risorsa preziosa da gestire con visione e responsabilità. La bonifica biologica dei canali è un esempio concreto del lavoro di cura del territorio costiero che vogliamo portare avanti, in dialogo con imprese, università e centri di ricerca, per affrontare le sfide ambientali e cogliere le opportunità della Blue Economy”, dichiara l’assessore al Demanio Andrea Andreani.

Nella sessione “Blue Economy in Action: dai progetti dei Comuni alle soluzioni innovative delle imprese”, il Laboratorio Blu Lazio ha messo a confronto i Comuni che hanno già realizzato progetti finanziati con le risorse regionali per la Blue Economy e le imprese del settore, con l’obiettivo di valorizzare i risultati raggiunti, condividere soluzioni tecnologiche e individuare nuove opportunità di sviluppo.