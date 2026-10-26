NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – L’ASD Sorianese comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con l’allenatore della prima squadra Christian Chirieletti e con l’allenatore in seconda Manuel Cervini, entrambi alla seconda stagione sulla panchina rossoblù.
La società rende inoltre note le dimissioni del direttore sportivo Luigi Coni, che aveva assunto l’incarico all’inizio di ottobre, e la conclusione dell’incarico del team manager Francesco Cusi, al suo terzo anno con la Sorianese.
La società ringrazia Chirieletti, Cervini, Coni e Cusi per il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro personale e professionale.