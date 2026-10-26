Successo per il secondo appuntamento di Tante Strade, una sola Vita, il progetto della Provincia dedicato alle scuole superiori e realizzato con Polizia stradale, Polizia locale di Terni e Centro per l’Autonomia dove si sono svolte le prove. Unanime l’apprezzamento delle istituzioni

NewTuscia – TERNI – Ha riscosso l’unanime apprezzamento delle istituzioni, la viva partecipazione e il gradimento degli studenti il secondo appuntamento con Tante Strade, una sola Vita, il progetto della Provincia di Terni dedicato alla sicurezza stradale e rivolto alle scuole superiori. Due classi dell’indirizzo socio-sanitario dell’Istituto Superiore Casagrande Cesi di Terni hanno infatti preso parte oggi, 26 ottobre, all’iniziativa svolta al Centro per l’Autonomia di Terni e realizzata grazie al fondamentale supporto della Polizia stradale di Terni, del Centro stesso e della Polizia locale di Terni.

Studenti e studentesse sono state impegnate in prove pratiche al simulatore di guida, l’unico in Umbria di questo tipo, al tappetino alcolemia della Polizia stradale, ai simulatori di test anti-alcol e droghe della Polizia locale di Terni e alle simulazioni sulla segnaletica stradale della Polizia provinciale. A spiegare l’importanza della sicurezza stradale e dei corretti comportamenti alla guida c’erano le istituzioni direttamente impegnate sul tema. La vice Prefetto, dott.ssa Simonetta Mignozzetti, che ha portato i saluti del Prefetto, il commissario Alessandro Musti in rappresentanza del Questore di Terni, la Comandante della Polizia stradale di Terni, dott.ssa Adalgisa Quaranta, il ten. Caterina Martini del Comando provinciale dei Carabinieri, il ten. David Rugeri della Polizia locale di Terni, il cap. Mario Borghi comandante della Polizia provinciale, la dott.ssa Paola Purchiaroni dell’Ufficio scolastico di Terni, la prof.ssa Viviana Altamura in rappresentanza del Casagrande Cesi e il coordinatore dell’associazione Familiari Vittime della Strada Marcello Fiaschini che ha raccontato anche la propriua vicenda personale di padre a cui un incidente ha tolto il proprio figlio.

È stato unanime e sentito l’appello delle istituzioni a porre massima attenzione alla guida, “perché la vita è sacra e non può essere rovinata da comportamenti sbagliati, da distrazioni o sottovalutazione dei pericoli”, è stato spiegato dalla vice Prefetto, dalla Comandante della Polizia stradale, anche attraverso la proiezione di video educazionali, e da tutti gli altri. “L’obiettivo non è accettare un numero minimo di vittime, ma di puntare a morti 0”, ha sottolineato la Quaranta. Rugeri ha poi fornito i dati sul numero di incidenti solo nel comune di Terni da gennaio ad oggi. “Siamo già oltre 900, una cifra che deve far riflettere tutti”, ha dichiarato.

Oltre sessanta gli alunni e le alunne che si sono confrontati con le quattro prove pratiche (simulatore di guida, simulazione di alcoltest, tappetino alcolemia e segnaletica stradale) con le quali hanno potuto testare la loro capacità di reazione a situazioni di pericolo durante la guida (con rilascio di certificazione simbolica sul livello di attenzione raggiunto), gli effetti derivanti dall’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti e la loro conoscenza dei principali segnali stradali. Studentesse e studenti hanno dimostrato di apprezzare la modalità con la quale è stata organizzata la giornata, modalità sulla quale si sono soffermate anche la prof.ssa Altamura del Casagrande Cesi e la dott.ssa Purchiaroni dell’Ufficio scolastico. Tante Strade, una sola Vita non si ferma. Il progetto infatti andrà avanti e coinvolgerà tutte le scuole superiori della Provincia in un vasto programma che si snoderà per l’intero anno scolastico.