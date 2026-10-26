NewTuscia – VITERBO – Terme Salus vittoriose contro Roma Team Up.

Immediato riscatto delle Terme Salus che, nel terzo match ufficiale del campionato di serie B, espugnano per 72-45 il parquet della Roma Team Up ritrovando così il piacere della vittoria dopo il ko contro la Luiss del turno precedente.

Primi due quarti equilibrati, con le padrone di casa che si affidano soprattutto a Quattrini mentre le Terme Salus, prive di Douglas per un problema alla caviglia, rispondono con un’ispirata Mallo e con le buone iniziative di Stanislavova. Coach Scaramuccia trova energia da tutte le giocatrici, la difesa sale progressivamente di tono nel corso del match e diventa dominante nel secondo tempo, quando lascia solo le briciole al team capitolino. L’attacco, invece, continua a muoversi con fluidità e vede quasi tutte le atlete capaci di andare a referto con almeno un canestro dal campo; l’allenatrice biancoblù può concedere ampio spazio anche alla panchina, distribuendo i minuti al punto tale da non avere nessuna atleta in campo più di 25 minuti e nessuna meno di 7 minuti. Il finale non regala particolari sussulti, le Terme Salus controllano i tentativi di recupero delle padrone di casa e possono così festeggiare il secondo successo di questo inizio di campionato.

“Siamo state molto intense ed efficaci in attacco – commenta coach Maria Chiara Scaramuccia – mentre in difesa dobbiamo ancora lavorare per avere la giusta intensità per tutta la gara. Abbiamo affrontato una squadra giovane, ben allenata, piena di entusiasmo, ma siamo stati bravi a fare canestro nei momenti che contavano e a crescere con il passare dei minuti. Continuo a dire che siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare tutti gli aspetti del gioco”. Nel prossimo turno, in programma sabato 31 ottobre, le Terme Salus ospiteranno la Virtus Aprilia.

Roma Team Up: Talarico, Di Palma 5, Salerno, Pesa 6, Azzarito 2, Tilli 6, Troisi 4, De Mei 7, Franconi 3, Colella 1, Genise 1, Quattrini 10. All.

Iacoboni

Terme Salus: Puggioni 6, Mallo 15, Paco, Ricci 2, Gansou, Pasquali 5,

Bardarè 7, Albano 6, Pirillo 7, Silvestri 11, Stanislavova 13. All.

Scaramuccia

Arbitri: Nicola Giulio Andreola e Edoardo Rasetto di Roma

Parziali: primo quarto 13-19, secondo quarto 25-35, terzo quarto 34-56