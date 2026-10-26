NewTuscia – FROSINONE – Si è tenuta questa mattina presso la Sala Giunta della Provincia di Frosinone la riunione della Commissione Consiliare n. 1 “Lavori Pubblici ed Attività Tecniche”, convocata dal Presidente e Consigliere Provinciale Andrea Amata. All’ordine del giorno, il fondamentale tema della mitigazione del dissesto idrogeologico e della messa in sicurezza del versante della S.P. 7 Roccasecca–Casalvieri, la nota e strategica strada del “Tracciolino”.

​Ai lavori ha preso parte il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini (Evoluzione e Libertà), nella sua veste di Vicepresidente della Commissione Consiliare Provinciale ed egualmente interessato alla vicenda come Consigliere Comunale di Arpino, il quale ha voluto sottolineare la rilevanza dell’iniziativa ed esprimere apprezzamento per la tempestività dell’ente nel dare risposte concrete a un’annosa problematica.

​”Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Commissione e collega consigliere Andrea Amata per l’attenzione, la sensibilità e la prontezza nel convocare questa commissione sul Tracciolino” – dichiara il Consigliere Gianluca Quadrini.

​”Un plauso e un ringraziamento doveroso vanno anche al nostro consigliere comunale e responsabile del movimento Evoluzione e Libertà per la Valle di Comino, Mario Borza, che già più di un mese fa aveva riacceso i riflettori su questa vicenda attraverso una dettagliata nota d’interpello inviata alla Provincia. È grazie a questo presidio costante del territorio che oggi siamo qui ad affrontare la questione nelle sedi opportune.

​La chiusura della S.P. 7 per il rischio caduta massi rappresenta da troppo tempo una ferita aperta per i collegamenti tra la Valle di Comino e Roccasecca, penalizzando cittadini, lavoratori e attività commerciali. La Provincia di Frosinone sta facendo concretamente la propria parte nel modo più veloce e determinato possibile per giungere in tempi brevi alla definitiva consegna della progettazione. Il nostro obiettivo prioritario è restituire al territorio un’arteria viaria sicura, moderna e percorribile, abbattendo al minimo i tempi burocratici.

​Nel corso del confronto in commissione, intervenendo con forte attenzione sia come Vicepresidente della commissione provinciale che nella mia veste di consigliere comunale di Arpino, facendomi interprete delle esigenze immediate della nostra comunità, abbiamo chiesto espressamente ai tecnici della Provincia di valutare la possibilità – sempre garantendo le necessarie condizioni di totale sicurezza – di ridurre l’interdizione della strada nel tratto compreso proprio nel territorio di Arpino verso Casalvieri. Nello specifico, abbiamo proposto lo stralcio dalla chiusura di circa 600-700 metri che potrebbero essere riaperti anticipatamente, restituendo una parte importante di viabilità e percorribilità ai nostri cittadini e ai centri limitrofi.”

​Alla seduta hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni direttamente interessati dall’arteria stradale:

​Arpino, con il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Fortuna;

​Casalvieri, con il Sindaco Franco Moscone;

​Roccasecca, con la Vice Sindaca Valentina Chianta e l’Assessore Glauco Bove;

​Colle San Magno, con la Sindaca Valentina Cambone;

​Santopadre, in collegamento streaming con il Vice Sindaco Lorenzo Di Sotto.

​Per l’area tecnica della Provincia di Frosinone erano presenti i dirigenti, gli ingegneri Tommaso Secondini ed Eugenia Tersigni, che hanno fatto il punto sulle tempistiche imminenti per la consegna della progettazione definitiva e preso nota delle istanze avanzate.

​”La presenza corale dei sindaci, degli amministratori e dei tecnici dimostra che quando le istituzioni lavorano in sinergia, i risultati arrivano. Continueremo a monitorare ogni fase dell’iter affinché i cantieri possano partire nel più breve tempo possibile e si valutino tutte le soluzioni utili ad alleviare i disagi del territorio”, ha concluso Quadrini.

Evoluzione e Libertà