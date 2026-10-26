NewTuscia – VITERBO – Studenti dell’Orioli in sciopero e radunati in una manifestazione in via Bonaventura Tecchi. La protesta, all’inizio annunciata come presidio statico davanti alla scuola, si è fatta più veemente provocando qualche disagio alla circolazione prima di concludersi verso le 11.00. Sono stati accesi fumogeni e danneggiati alcuni cassonetti, richiamando l’attenzione delle forze dell’ordine, sopraggiunte sul posto.

Gli studenti hanno protestato contro il costo dell’istruzione e le condizioni degli istituti. In particolare si sono scagliati contro l’aumento dei costi del carburante e della vita, chiedendo al contempo misure di sostegno alle famiglie e più attenzione ai giovani, a cominciare da un trasporto pubblico più accessibile e toccando le tematiche relative all’alternanza scuola-lavoro, inclusione e pari opportunità. Non sono mancati slogan e striscioni contro il governo, né il sostegno alle proteste di agricoltori e autotrasportatori.

Dopo circa due ore di protesta, gli studenti sono rientrati in aula; nessuno è stato fermato o denunciato.